La Pro Loco chiede ai ragazzi di realizzare il nuovo logo 

Saranno gli studenti del liceo scientifico Giordano Bruno e del tecnico Luigi Einaudi a realizzare il logo della Pro Loco Murera. L’associazione presieduta da Daniela Camedda ha infatti bandito un concorso grafico dedicato, appunto, agli studenti dell’istituto (compresi quelli dei corsi serali). L’idea del concorso grafico era stata lanciata sin dalla nascita della nuova Pro Loco, con l’allora presidente Carlo Aledda (si è dimesso ai primi di quest’anno).

Gli studenti - singolarmente o in gruppo - avranno tempo sino alla fine del mese di marzo per la presentazione dell’elaborato. Una giuria decreterà il vincitore al quale andrà un buono per l’acquisto di libri.

L’obiettivo è di avere il nuovo logo già pronto per la Sagra degli agrumi in programma dal 21 al 25 aprile. La Pro Loco infatti, su indicazioni dell’amministrazione comunale, avrà il compito di coordinare la più grande festa del Sarrabus, quella che inaugura la stagione turistica. Numerosi i progetti già presentati da cittadini, associazioni, commercianti e scuole.

La giornata clou della manifestazione, caratterizzata dalla sfilata delle etnotraccas, dei gruppi folk e dei cavalieri, è quella di domenica 23 aprile. I gruppi folk di tutta la Sardegna hanno tempo sino al 12 marzo per richiedere di partecipare alla sfilata. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA