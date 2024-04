La Pro Loco cerca volontari che si rendano utili per il paese 

La Pro Loco di San Gavino – sempre presente nell’organizzazione delle più importanti manifestazioni del paese come la mostra dello zafferano e il carnevale – cerca nuovi volontari che possano offrire il proprio aiuto.

Lo annuncia la presidente Antonella Caboni: «Abbiamo avviato la campagna del 2024 per il tesseramento dei soci, destinata a persone e associazioni. Ci rivolgiamo a tutti i soci degli anni passati e anche a chi non si è mai avvicinato al mondo della Pro Loco e voglia collaborare con noi per dare energie nuove al nostro paese. Di recente abbiamo distribuito ai bambini del paese “su coccoi cun s'ou”, uno dei simboli della nostra tradizione. L’invito a darci una mano è esteso anche ad associazioni e attività produttive, che potranno usufruire gratuitamente della nostra piattaforma online per farsi conoscere e dare visibilità alle proprie iniziative». I volontari si trovano nella sede di piazza della Resistenza dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19. La Pro Loco offre un prezioso contributo per tutto l’anno e la sua attività grazie all’organizzazione di eventi anche durante l’estate e per le feste del periodo natalizio. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA