La Pro Loco cerca volontari: appello a cittadini e imprese 

Dare il proprio contributo all’interno della Pro Loco, da sempre molto presente nell’organizzazione delle più importanti manifestazioni del paese. Per questo motivo l’associazione turistica locale ricerca volontari in grado di offrire gratuitamente il proprio aiuto. Lo evidenzia la presidente Antonella Caboni: «La Pro Loco ha avviato la campagna 2025 di tesseramento soci, destinata a persone e associazioni. Ci rivolgiamo a tutti i soci degli anni passati e anche a chi non si è mai avvicinato al mondo della Pro Loco e voglia collaborare con noi per dare energie nuove al nostro paese. Ma l'invito è esteso anche ad associazioni e attività produttive, che potranno usufruire gratuitamente della nostra piattaforma online per farsi conoscere e dare visibilità alle proprie iniziative. Cerchiamo volontari per dare energie nuove al nostro paese. siamo presenti nella sede della Pro Loco in piazza della Resistenza dalle 17,30 alle 19 dal lunedì al venerdì».

La Pro Loco organizza tanti appuntamenti durante tutte l’anno. In passato ha promosso l’iniziativa per realizzare la calza della Befana più lunga della Sardegna, che ha avuto un grande successo. Di recente si è concluso il progetto ‘Nonni digitali’ che ha permesso a molti anziani del paese di prendere confidenza con le nuove tecnologie informatiche e i moderni sistemi di messaggistica istantanea.

