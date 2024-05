La Pro Loco cerca soci: «Aiutateci a salvare le tradizioni della città» 

Far conoscere le proprie attività e reclutare nuovi soci per continuare a tramandare e non far disperdere le tradizioni. Questo lo scopo della festa della Pro Loco che domenica sera ha chiamato a raccolta i cittadini a Sa dom’e Farra. Un momento di condivisione e di divertimento a cui hanno partecipato tantissime persone.

«Attualmente abbiamo una settantina di soci» spiega il presidente della Pro Loco Stefano Lai, «ma puntiamo a essere sempre di più. Entrare a far parte della Pro Loco significa contribuire all’organizzazione di una serie di iniziative, alla preparazione dei corsi, a tutto quello che si farà».

A cominciare dai prossimi appuntamenti estivi. Uno è già fissato ed è “Dì de festa”, in programma il 30 giugno in piazza Sant’Elena, la seconda edizione della rassegna folkloristica sarda che vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da tutta la Sardegna. Ad accompagnarla ci sarà la seconda edizione della Sagra del maialetto, con degustazione di menù dedicati.

La festa è stata anche l’occasione per consegnare un attestato alle partecipanti al corso di ricamo, un’arte che purtroppo si sta perdendo. Tra queste Norma Argiolas 75 anni, «è stato bello perché abbiamo incontrato tante persone. Io ho imparato a ricamare a sei anni. È giusto che mestieri come questo non si perdano». E poi Maria Raffaela Marras 63 anni, «un’esperienza che mi ha permesso di imparare un’arte che avevo dimenticato».

