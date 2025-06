La Pro Loco cerca nuovi volontari 

La Pro Loco è un’associazione del paese sempre attiva nell’organizzazione dei più importanti eventi. Così ha sempre dato un prezioso contribuito per l’organizzazione della mostra regionale dello zafferanno e negli anni precedenti anche per il carnevale sangavinese. Per questo l’associazione turistica cerca forze nuove e volontari, come spiega la dinamica presidente Antonella Caboni: «La Pro Loco ha sempre le porte aperte verso chi vuole collaborare con noi e dare nuove energie al paese. Cerchiamo volontari e associazioni che vogliano collaborare con noi. Siamo presenti nella sede di piazza della Resistenza dalle 17.30 alle 19, dal lunedì al venerdì».

Non mancano le iniziative gratuite come il progetto “Nonni digitali”, che ha consentito a molti anziani del paese di prendere confidenza con le nuove tecnologie informatiche e i moderni sistemi di messaggistica istantanea.

