La Pro Loco apre ai nuovi iscritti: via alla campagna di tesseramento 

La Pro Loco si apre a nuovi iscritti. Inizia il tesseramento per l’anno 2025 con tante aspettative per il 40’ anniversario della Fiera delle Ciliegie, in programma l’ultimo weekend di giugno, che avrà l’onore di confermarsi come evento clou dell’offerta lanuseina. L’esercito della Pro Loco sarà chiamato a gestire e organizzare eventi consolidati come Camminatura o le Fiere e nuove manifestazioni, come il Festival del Folklore già in programma, ma saltato, la scorsa estate. La Pro Loco a guida Giandomenico Contuè già al lavoro per organizzare la Fiera, con tante idee in pentola. Il presidente Contu ha anticipato un sano entusiasmo e voglia di mettersi in gioco di molti ragazzi. «Abbiamo già avuto qualche risposta, i giovani portano giovani, un buon inizio per concretizzare le idee che abbiamo in mente, non solo per la Fiera che sarà in parte rinnovata. Auspichiamo che in molti decidano di darci una mano». Chi volesse tesserarsi, può farlo nella sede Pro Loco il giovedì, dalle 19 alle 20.



RIPRODUZIONE RISERVATA