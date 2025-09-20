La Pro Loco al Consiglio: ora le nomine 

La Pro Loco Presidio turistico nuorese sollecita in modo ufficiale la nomina dei consiglieri comunali da inserire nel cda dell’associazione. Lo fa con una lettera rivolta al sindaco Emiliano Fenu e al presidente del Consiglio, Elia Carai, firmata da Alessandro Melis che guida la Pro Loco Presidio turistico nuorese.

La richiesta è rivolta all’assemblea che dovrà designare i due componenti del consiglio di amministrazione: uno per la maggioranza, l’altro per l’opposizione.

«Tale nomina non rappresenta solo un adempimento formale, ma costituisce un passaggio fondamentale per garantire la piena legittimazione e operatività della Pro Loco, recentemente iscritta all’Albo regionale - sottolinea Melis -. La presenza dei consiglieri comunali consentirà di assicurare un costante raccordo tra l’amministrazione e la nostra realtà associativa, favorendo la costruzione di una collaborazione virtuosa orientata alla valorizzazione del territorio, alla promozione turistica e culturale, e al rafforzamento dell’identità comunitaria. Siamo convinti che, in un momento storico in cui Nuoro ha l’esigenza di rilanciare con forza il ruolo di città della cultura, del turismo e dei servizi, la sinergia tra istituzioni e associazionismo rappresenti una leva strategica».

