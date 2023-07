«La privatizzazione è un errore: senza Ryanair sarà un disastro»  

Umberto Borlotti suggerisce di pensare agli aeroporti come se fossero ospedali: «Garantiscono servizi essenziali, specialmente in un’isola. Nei reparti di pronto soccorso non si pensa all’utile, ai guadagni. Con la privatizzazione degli scali sardi invece si rischia di guardare solo alla convenienza economica, dimenticandosi dei benefici per il territorio», spiega il manager. Dal 1998 fino al 2009 è stato lui a trasformare l’aeroporto di Alghero da piccolo terminal ultrastagionale nell’eldorado delle low cost, Ryanair in testa. Adesso gli irlandesi minacciano di abbandonare la Riviera del Corallo. I voli della stagione aeronautica invernale – da novembre in poi – non sono ancora stati messi in vendita. E tutto fa pensare che la destinazione Alghero possa sparire dal sito internet della compagnia.

«Ma ci sono anche altri segnali che vanno in questa direzione», avverte Borlotti.

Quali?

«I dipendenti della Sogeaal, la società che gestisce lo scalo, avranno un contratto di solidarietà fino a febbraio del prossimo anno. Questo significa che si prevede una forte riduzione del traffico passeggeri».

Non è la prima volta che Ryanair fa le valigie.

«È successo nel 2010, dopo che per quasi un decennio lo sviluppo della rete low cost aveva portato diversi risultati positivi: dall’apertura degli alberghi nei mesi invernali fino alla fioritura di b&b e piccole attività di ristorazione».

Come andò in quell’occasione?

«Dopo l’addio ci fu un botto micidiale, il tessuto economico andò in forte difficoltà. Tanto che la Regione fu costretta a correre a Dublino per riallacciare i rapporti».

Come si trattengono le compagnie low cost?

«Con i soldi. Ai miei tempi si firmavano accordi molto chiari: al raggiungimento di un determinato numero di passeggeri scattavano i premi economici. Ad Alghero avevamo stabilito che un milione di viaggiatori all’anno dava diritto a 6,5 milioni di euro. Soldi che però rientravano, moltiplicati, in tutto il territorio».

Come sono i rapporti tra F2i e Ryanair?

«Non lo so. Però vedo che siamo quasi ad agosto e non si possono prenotare i biglietti della stagione invernale. Non era mai successo prima. Solitamente se c’è un accordo tra compagnia e società di gestione il piano voli viene presentato per tempo, anche perché le compagnie hanno tutto l’interesse a vendere in anticipo i loro collegamenti».

Eppure nel 2016, quando il fondo rilevò la quota di maggioranza della Sogeaal, lo scenario era diverso.

«Da qualcuno vennero accolti come salvatori, anche se a me questa definizione non è mai piaciuta. In realtà si trattava della prima mossa di una partita a scacchi».

In che senso?

«Credo che il vero interesse di F2i fosse verso lo scalo di Cagliari. Quello di Alghero però rappresentava una pedina che, insieme a Olbia, poteva portare al traguardo finale. Ma lo scalo Riviera del Corallo resta l’anello debole e rischia di essere sacrificato. I primi segnali li vediamo già in questi giorni».

Sullo sfondo c’è la contestata fusione delle società di gestione. Quali sono i rischi del monopolio?

«Un fondo lega la sua gestione alla redditività e non pensa alle esigenze sociali e economiche del territorio. Nell’operazione, insieme a F2i, c’è anche il fondo americano Black Rock: secondo lei gli investitori sanno dove sta Alghero, Cagliari o la Sardegna? Non credo: a loro interessa avere un guadagno. Poco gli importa di b&b, alberghi o pizzerie che rischiano di chiudere».

F2i sostiene che l’integrazione porterà benefici.

«Ma l’integrazione si può fare anche senza che ci sia un unico proprietario. Già dieci anni fa stavamo lavorando a centrali uniche d’acquisto e sistemi simili. È solo una scusa».

RIPRODUZIONE RISERVATA