«La privacy? Conta la sicurezza» 

L’occhio elettronico vigilerà sulla sicurezza dei cittadini e faciliterà l’identificazione di rapinatori e vandali alla luce degli episodi avvenuti in paese negli ultimi mesi. Così il Consiglio comunale di San Gavino si è dimostrato unito nell’approvare all’unanimità il regolamento comunale per la videosorveglianza e per l’attuazione di un piano che, tra le altre cose, prevede dispositivi in grado di eseguire il riconoscimento facciale e leggere le targhe delle auto in entrata e in uscita dal centro abitato. Alla luce delle novità cittadini e amministratori non sembrano affatto preoccupati di perdere la loro privacy ma sperano che le nuove misure garantiscano più sicurezza.

Le reazioni

«La videosorveglianza può aiutare a prevenire gli atti di vandalismo, ma le postazioni di registrazione devono essere posizionate nelle zone più a rischio come le piazze ma anche nelle aree periferiche», dice Pasquale Marongiu, pensionato di 72 anni, che sottolinea la necessità di scegliere con attenzione i siti da sorvegliare. «Più che la privacy mi interessa che le telecamere entrino in funzione. Le immagini devono essere visionate effettivamente dalla polizia municipale altrimenti questo sistema di videosorveglianza non servirà a niente», dice Gianni Palombo, pensionato sangavinese di 70 anni.

Il procedimento

«Questo regolamento – sottolinea la presidente della commissione sicurezza Rinella Secci – è funzionale al l’installazione di telecamere efficienti. Sono state seguite le indicazioni della commissione sicurezza che ha dato indicazioni concrete rispetto alla prevenzione, aspetto cui teniamo di più rispetto al creare clamore e allarmismi o puntare il dito su situazioni delicate nelle quali c’è il coinvolgimento di minori fragili e delle loro famiglie. Come commissione rinnoviamo la piena fiducia alle nostre forze dell’ordine con le quali ci confrontiamo quotidianamente». Il Comune ha ricevuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento di 250mila euro per un sistema all’avanguardia di videosorveglianza: «Il progetto di sicurezza urbana integrata – spiega il sindaco Carlo Tomasi – prevede, inoltre, varchi lettura targhe, riconoscimento facciale, controllo interforze con collegamento Scntt (Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti), bodycam e possibile sperimentazione di modelli tecnologici con uso di intelligenza artificiale. L’auspicio è quello di evitare in larga misura episodi di microdelinquenza o, per esempio, l’intrusione abusiva negli uffici pubblici, negli immobili comunali o nei plessi scolastici. Educazione familiare e prevenzione formativa rimangono basilari».