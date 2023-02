«La priorità sono i pazienti» 

Sulla carenza di medici sfornati dalle due Università sarde a seguito del numero chiuso ha detto: «C’è l’accordo per aumentare di un terzo le immatricolazioni, che sono attualmente 260 a Cagliari e 140 a Sassari. Quindi le università dovranno aumentare il personale docente e questo può avvenire col Fondo ordinario per le Università e anche grazie alla regione Sardegna che finanzierà i ruoli di docenti universitari sia per far fronte al maggiore numero di immatricolati, sia per fare ripartire alcune scuole come Pediatria che c’è solo a Cagliari». E a proposito di Pediatria e Chirurgia Pediatrica ha aggiunto: «A Sassari abbiamo solo un associato e un ricercatore che stanno per andare via. Stiamo investendo su un associato e un ordinario per far partire la scuola di chirurgia pediatrica unica in Sardegna ed evitare i viaggi verso la Penisola. La carenza di pediatri di libera scelta nel territorio è perché c’è solo la scuola di specializzazione di Cagliari e la metà non sono sardi, anche qui è un problema di mancata programmazione al quale cerchiamo di rimediare».

«L’ospedale nuovo a Sassari è una priorità, da affrontare un domani vicino, oggi però dobbiamo occuparci dei pazienti», ha chiarito l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, invitato nel Consiglio comunale di Sassari. E tra le priorità per la città di Sassari ha inserito anche la realizzazione di un hospice e un nuovo reparto Materno Infantile viste le condizioni di quello attuale (i lavori dovrebbero iniziare in primavera). Numero dei medici e infermieri e assistenza meglio distribuita (portando a 1.200 i pazienti in carico ai medici di famiglia) sono tra i punti cardine di un’azione che come ha sottolineato l’assessore Doria devono portare la Sanità sarda dal Secondo al Terzo Millennio.

Università

Sulla carenza di medici sfornati dalle due Università sarde a seguito del numero chiuso ha detto: «C’è l’accordo per aumentare di un terzo le immatricolazioni, che sono attualmente 260 a Cagliari e 140 a Sassari. Quindi le università dovranno aumentare il personale docente e questo può avvenire col Fondo ordinario per le Università e anche grazie alla regione Sardegna che finanzierà i ruoli di docenti universitari sia per far fronte al maggiore numero di immatricolati, sia per fare ripartire alcune scuole come Pediatria che c’è solo a Cagliari». E a proposito di Pediatria e Chirurgia Pediatrica ha aggiunto: «A Sassari abbiamo solo un associato e un ricercatore che stanno per andare via. Stiamo investendo su un associato e un ordinario per far partire la scuola di chirurgia pediatrica unica in Sardegna ed evitare i viaggi verso la Penisola. La carenza di pediatri di libera scelta nel territorio è perché c’è solo la scuola di specializzazione di Cagliari e la metà non sono sardi, anche qui è un problema di mancata programmazione al quale cerchiamo di rimediare».

Gli altri ospedali

L’assessore Doria, su richiesta di alcuni consiglieri comunali ha risposto: «Ogni presidio ospedaliero deve avere una mission e lo abbiamo fatto anche per Alghero e Ozieri e i parametri li decide l’Agenas, a livello nazionale. L’Ospedale Marino di Alghero che abbiamo ereditato era fatiscente, abbandonato da 15 anni. Noi abbiamo preso un ospedale che ha enormi potenzialità dal punto di vista ortopedico e vogliamo portare un corso di laurea di fisioterapia infermieristica con l’Università di Sassari e abbiamo già investito 4 milioni e mezzo di euro».

Cup dedicato

L’assessore ha annunciato: «Bisogna privilegiare le patologie dei più fragili, tra i quali i pazienti oncologici. Istituiremo il Cup oncologico, dedicato solo ai pazienti oncologici, in modo che non vada negli altri Cup, è giusto che abbia uno spazio dedicato, ho chiesto ai direttori generali le liste d’attesa dei pazienti per capire quanto incidono queste patologie. Dobbiamo smaltire le liste d’attesa che si sono allungate in maniera drammatica anche per il Covid».

