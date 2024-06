La principessa  riappare in pubblico 

Londra. Uno spiraglio in fondo al buio per Kate. La principessa di Galles, investita a 42 anni dall’incubo del cancro, torna a sperare e a far sperare sudditi e ammiratori con un messaggio pubblico al Regno Unito nel quale rende noto di star facendo «buoni progressi» nelle cure contro la malattia e di sentirsi pronta a tornare oggi in pubblico, in occasione degli eventi clou di Trooping the Colour, i festeggiamenti del compleanno ufficiale (non anagrafico) di re Carlo III: quasi una resurrezione dopo oltre sei mesi di assenza dalle scene e a tre dalla diffusione del video-shock girato per rivelare la diagnosi del tumore, invocando privacy e rispetto. Il messaggio, firmato “Catherine”, è arrivato questa volta per iscritto attraverso i profili social della Royal Family britannica, con dettagli inediti e toccanti sulla sua battaglia. Una battaglia, precisa la consorte dell’erede al trono William, che resta da vincere; ma che le offre se non altro lo spazio di una tregua, nella giornata di oggi, con il conforto del parere dei medici.

RIPRODUZIONE RISERVATA