La primogenita di Riina va in carcere  

PALERMO. Andrà in carcere Maria Concetta Riina, primogenita del capo dei capi di Cosa nostra, Totò, accusata di estorsione aggravata. La Cassazione ha rigettato il ricorso del suo avvocato Francesco Olivieri, che ha confermato la notizia. Ieri sera il provvedimento non era ancora stato ancora eseguito.

Maria Concetta Riina era accusata dalla Procura di Firenze di aver minacciato due imprenditori in Toscana chiedendo loro denaro. A suo tempo il gip aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dai pm, ma Dda di Firenze fece ricorso ottenendo l’arresto dal tribunale del Riesame. Contro la decisione dei giudici il legale della donna aveva presentato impugnazione in Cassazione. Ieri il rigetto del ricorso che rende esecutiva la misura. «Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano», avrebbe detto con velata minaccia la figlia maggiore di Riina a un industriale di Siena a cui sarebbe riuscito a portare via una cesta di generi alimentari di 45 chili del valore di 350 euro e mille euro. Invece non sarebbero andate a buon fine le richieste rivolte a un imprenditore del Pisano. L’indagine coinvolgeva anche il marito di Riina, che è già detenuto per una truffa.

