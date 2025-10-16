VaiOnline
Palermo.
17 ottobre 2025 alle 00:30

La primogenita di Riina va in carcere  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

PALERMO. Andrà in carcere Maria Concetta Riina, primogenita del capo dei capi di Cosa nostra, Totò, accusata di estorsione aggravata. La Cassazione ha rigettato il ricorso del suo avvocato Francesco Olivieri, che ha confermato la notizia. Ieri sera il provvedimento non era ancora stato ancora eseguito.

Maria Concetta Riina era accusata dalla Procura di Firenze di aver minacciato due imprenditori in Toscana chiedendo loro denaro. A suo tempo il gip aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dai pm, ma Dda di Firenze fece ricorso ottenendo l’arresto dal tribunale del Riesame. Contro la decisione dei giudici il legale della donna aveva presentato impugnazione in Cassazione. Ieri il rigetto del ricorso che rende esecutiva la misura. «Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano», avrebbe detto con velata minaccia la figlia maggiore di Riina a un industriale di Siena a cui sarebbe riuscito a portare via una cesta di generi alimentari di 45 chili del valore di 350 euro e mille euro. Invece non sarebbero andate a buon fine le richieste rivolte a un imprenditore del Pisano. L’indagine coinvolgeva anche il marito di Riina, che è già detenuto per una truffa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

«Mi sono liberata  di un macigno, ora la Finanziaria»

Todde dopo la sentenza della Consulta:  «Pietra tombale sul caso decadenza» 
Roberto Murgia
Regione

«Riscrivere lo Statuto? Prima concretizziamo il principio d’insularità»

Riforme, la voce degli ex presidenti nella commissione per la Statutaria 
Sanità

Presidio in tenda per gli Oss precari:  «Stabilizzateci»

Accampati sotto il Consiglio regionale promettono una mobilitazione a oltranza 
Sara Marci
Maltempo

Bomba d’acqua  sul Cagliaritano, caos nelle strade

Un breve nubifragio nel pomeriggio è bastato a mandare in tilt il capoluogo 
Pensioni

«La mia riforma resiste ancora e ora non mi odiano»

E sulla Sardegna lancia l’allarme: «Pochi giovani al lavoro, siete a rischio» 
Emanuele Floris
Emigrati

Circoli dei sardi, si riparte da Alghero dopo le polemiche

Nel 1972 il primo incontro nell’Isola «Nessun delegato sarà escluso dal voto» 
Caterina Fiori
Il caso

Palestra inagibile, il prof si dimette: «Così tutelo i ragazzi»

La delusione di Stefano Mura: «Non potrò più insegnare alle Medie»  
Francesco Pintore
Manovra

Intesa sul prelievo alle banche

Vertice dopo lo scontro Lega-FI, il testo oggi in Consiglio dei ministri 