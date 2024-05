La Primavera vince in rimonta in casa della Fiorentina 

Fiorentina 1

Cagliari 2

Fiorentina (4-3-3) : Leonardelli, Vigiani (41’ st Ofoma), Sadotti (41’ st Spaggiari), Baroncelli, Scuderi (29’ st Trapani), Gudelevicius, Ievoli (18’ st Romani), Vitolo, Rubino, Presta (18’ st Braschi), Sene. In panchina Caroti, Dolfi, Keita, Maggini, Kouadio. Allenatore Galloppa.

Cagliari (4-3-1-2) : Auseklis, Arba (11’ st Idrissi), Pintus, Catena, Marini, Balde, Conti (22’ st Grandu), Marcolini, Carboni (41’ st Ardau), Vinciguerra, Achour (11’ st Bolzan). In panchina Iliev, Collu, Batricevic, Tronci, Franke, Asproni. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Gasperotti di Rovereto.

Reti : 24’ pt Baroncelli, 6’ st Carboni (r), 37’ st Bolzan.

Note : espulso Gudelevicius per doppia ammonizione. Ammoniti Arba, Baroncelli. Recupero 0’ pt, 6’ st.

La Primavera del Cagliari conquista una vittoria in rimonta, per 2-1, in casa della Fiorentina e si porta momentaneamente a -4 dalla zona playoff in attesa delle gare di Sassuolo, Torino e Milan in programma stasera. Ottimo approccio dei sardi che al 5’ sfiorano il vantaggio con Vinciguerra, Leonardelli salva il risultato. I viola rispondono al 9’ con il colpo di testa di Presta respinto da Auseklis. La squadra di Pisacane sembra avere il controllo ma al 24’ la Fiorentina sblocca il punteggio con Baroncelli. I ritmi calano e il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa il Cagliari comincia sulla falsariga di quanto fatto nel primo tempo. Al 50’ Ievoli abbatte in area Achour, l’arbitro assegna il rigore. Carboni dal dischetto sigla l’1-1. Poco dopo Marcolini sfiora il raddoppio su un corner. Al 72’ Gudelevicius impegna da fuori area Auseklis. All’82’ il Cagliari la ribalta con il colpo di testa di Bolzan sulla punizione battuta di Carboni. Finisce 2-1 per i rossoblù, con Gudelevicius espulso nel recupero.

