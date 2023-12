La Primavera va a sbattere sul Torino 

Torino 3

Cagliari 1

Torino (4-3-3) : Bellocci, Rettore (1’ st Balcot), Dellavalle, Mendes, Antolini, Dalla Vecchia, Ruszel, Ciammaglichella, Savva, Franzoni (29’ st Silva), Njie (34’ st Gabellini). In panchina Cabella, Acar, Perciun, Longoni, Bonadiman, , Keita, Muntu, Marchioro. Allenatore Scurto.

Cagliari (4-3-3) : Iliev, Idrissi (36’ st Deriu), Catena (16’ st Pintus), Cogoni, Arba, Marcolini (36’ st Malfitano), Carboni, Sulev (16’ st Pulina), Vinciguerra, Kingstone (36’ st Achour), Konate. In panchina Renna, Conti, Balde, Franke, Casali. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Delrio di Reggio Emilia.

Reti : 32’ pt Savva, 35’ pt Carboni (r), 42’ pt Franzoni, 9’ st Dellavalle (r).

Note : ammoniti Kingstone, Iliev, Njie, Ruszel. Recupero 1’pt, 3’ st.

Il Cagliari Primavera cade in casa del Torino che si impone per 3-1. Match equilibrato nella prima mezzora con diverse occasioni su entrambi i fronti. A sbloccarla, però, è il Torino al 32’ con una grande azione: Ciammaglichella serve un filtrante per Antolini, il centrocampista crossa in mezzo per l’arrivo di Savva che calcia a botta sicura. La reazione del Cagliari non si fa attendere: Vinciguerra si conquista al 34’ un calcio di rigore che viene trasformato da capitan Carboni. Il gol rivitalizza la squadra di Pisacane. Ma nel momento migliore dei rossoblù il Torino torna avanti al 42’ con Franzoni. A 1’ dall’intervallo Catena sfiora il 2-2 con un’incornata di poco fuori. Nella ripresa il Torino entra con maggior rabbia agonistica e al 53’ si porta sul 3-1 grazie al rigore realizzato da Dellavalle. Il Cagliari potrebbe accorciare con Kingstone ma il suo tiro viene respinto sulla linea. Il Toro al 76’ si conquista un altro rigore ma Iliev nega il 4-1 a Njie.

