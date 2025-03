La Primavera tra playoff e Coppa Italia 

Quattro giorni ancora e la Primavera del Cagliari tornerà in campo per una nuova giornata di campionato. Dopo la pausa Nazionale, che ha visto la compagine del tecnico Fabio Pisacane orfana del portiere Velizar-Iliya Iliev impiegato con la sua Bulgaria, i rossoblù attendono al “Crai Sport Center” i coetanei del Lecce.

Gli isolani arrivano a questo match dopo una serie positiva di risultati, che li hanno portati anche a raggiungere la finale di Coppa Italia che si giocherà il 9 aprile contro il Milan.

Una buona stagione giocata fin qui dai cagliaritani, che stazionano al decimo posto in classifica con 41 punti, guadagnati nel corso di undici vittorie, otto pareggi e undici sconfitte. Vinciguerra e soci hanno ancora otto gare da affrontare, nelle quali cercheranno di centrare la qualificazione per i playoff, mancati per un soffio lo scorso anno.

A prescindere dai risultati, Pisacane può vantare di avere una compagine ricca di talenti, tanto da essere già sotto gli occhi dell'allenatore della prima squadra Nicola. Alcuni giovani hanno già ricevuto qualche convocazione in Serie A, altri solo nelle amichevoli. Tra i più premiati ci sono stati Andrea Cogoni, Nicola Pintus, Davide Collu, Nicola Grandu, Roberto Malfitano e Alessandro Bolzan, chiamati in causa anche nell'ultima sfida contro la Macomerese.

