La Primavera tenta l’ultimo assalto ai playoff 

Saranno novanta minuti di fuoco quelli che il Cagliari Primavera, oggi alle ore 13 davanti al pubblico del “Crai Sport Center” di Assemini, giocherà contro l'Udinese. Un'ultima giornata di campionato dove la posta in palio è davvero altissima: non solo i tre punti, ma anche una possibile qualificazione ai playoff per la corsa allo scudetto.

Le probabilità

Dopo la vittoria ottenuta nell'ultimo turno a Bergamo contro l'Atalanta, i rossoblù sono settimi in classifica, assieme al Milan, con 58 punti. Si sono così portati a -2 dal sesto posto, occupato al momento dall'Hellas Verona e l'ultimo utile per l'accesso alla post season. La speranza resta accesa ma per qualificarsi, Vinciguerra e soci, oltre a battere l'avversario odierno fanalino di coda, devono sperare che il Verona perda a Monza e, allo stesso tempo, che il Milan non vada oltre il pareggio in casa contro il Genoa. In caso di arrivo a pari merito con entrambe le dirette concorrenti, la formazione di Pisacane sarebbe in svantaggio sia con i gialloblù sia con i rossoneri in virtù degli scontri diretti. Le tre gare si disputeranno in contemporanea, soltanto intorno alle 15 si scoprirà quello che sarà il futuro degli isolani e nel frattempo l'allenatore Fabio Pisacane suona la carica: «È vero che dipendiamo dai risultati di Monza-Verona e Milan-Genoa, ma la nostra unica priorità è vincere. Non possiamo entrare in campo pensando agli altri: dobbiamo pensare a noi stessi. Al triplice fischio vedremo».

I precedenti

Quindi il primo passo per mantenere vivo il sogno è vincere contro i bianconeri e, dando uno sguardo anche ai precedenti, il Cagliari ha dalla sua un bilancio positivo: su cinque incontri in Primavera 1, tre sono state le vittorie rossoblù e due i pareggi. Ma ogni partita è a sé e per quanto l'Udinese sia già retrocessa, l'insidia è sempre dietro l'angolo. La concentrazione dovrà restare altissima e mettere quanto prima in ghiaccio il match potrebbe essere d'aiuto per avere la gestione dei novanta minuti.

L’allenatore

«Affrontiamo l’Udinese, che è già retrocessa, ma proprio per questo ancora più libera mentalmente. Verrà qui a giocarsela, e sarà una partita complicata. Dovremo essere lucidi, concentrati, pronti a leggere bene ogni momento. Cambieremo qualcosa a livello tattico-tecnico, ma ciò che non deve mai mancare è lo spirito», così Pisacane ha analizzato quella che sarà la gara di oggi. Il tecnico ha sottolineato anche quanto per la squadra sia importante chiudere questo cammino nel torneo Under 20 tra le mura amiche: «Vogliamo concludere la stagione nel modo giusto, con una prestazione all’altezza del percorso che abbiamo fatto».



