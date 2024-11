La Primavera superata dal Milan  

Milan 2

Cagliari 0

Milan (4-2-3-1) : Milan: Raveyre (34' st Colzani); Bakoune, Dutu (7' pt Parmiggiani), Minotti, Tartaglia (21' st Colombo); Sala, Perin; Bonomi, Liberali (33' st Paloschi), Ossola (21' st Mancioppi); Scotti. In panchina Perrucci, Ibrahimovic, Lamorte, Albe, Siman, Eletu. All. Guidi.

Cagliari (3-4-1-2) : Iliev; Arba, Cogoni, Soldati; Marcolini (13' st Sulev), Liteta (32' st Costa), Balde (20' st Malfitano), Grandu; Simonetta; Vinciguerra (32' st Longoni), Bolzan (13' st Trepy). In panchina Auseklis, Pintus, Franke, Nunn, Marini. All. Pisacane.

Reti : 28' pt Liberali, 31' pt Bonomi.

Arbitro : Ubaldi di Roma.

Note : ammoniti Sala, Soldati, Perin. Rec. 2'-6'.



Arriva uno stop per la Primavera che, al Centro P. Vismara, esce sconfitta con il Milan. Si parte al 13' con Scotti che prova ad impensierire Iliev, respinto. Al 28' Bonomi serve Liberali che trova il vantaggio. Al 31' è Liberali a girare per Bonomi che firma il raddoppio. In pieno recupero Bolzan colpisce il palo. Al 68' Bonomi torna a far paura, Cogoni salva sulla linea. Al 73' Vinciguerra trova lo spazio per calciare, Raveyre para in due tempi. All'89' tentativo di Scotti, deviato in angolo.

