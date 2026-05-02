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Giovanili.
03 maggio 2026 alle 00:04

La Primavera spera nei playout in casa 

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Cagliari 2

Lecce 0

Cagliari (4-3-1-2) : Kehayov, Grandu, Cogoni, Franke, Marini, Tronci, Liteta (1’ st Russo), Malfitano (17’ st Goryanov), Sugamele (1’ st Russo), Costa (28’ st Hamdaoua), Trepy (35’ st Cardu). In panchina Auseklis, Lo Verde, Doppio, Prettenhoffer, Pibiri, Mehlstrand. All. Gallego.

Lecce (3-5-2) : Penev, Longo (28’ st Kozarac), Pehlivanov, Scott, Rashidi (28’ st Palmieri), Spinelli (28’ st Staszak), Di Pasquale, Flies, Laerke, Skovgaard (9’ st Onyemachi), Esposito. In panchina Lupo, Lucarella, Persano, Basile, Marrocco, Buzzerio, Marian. All. Schipa.

Arbitro : Leorsini di Terni.

Reti : 42’ pt Malfitano, 27’ st Sugamele.

Note : ammoniti Tronci nel Cagliari, Pehlivanov e Flies nel Lecce; recupero: 1’ e 4’.

La Primavera vince la terzultima di regular season contro il Lecce nel match giocato venerdì e si avvicina al possibilità di giocare il playout in casa.

Contro un Lecce arrivato in Sardegna mirando ai playoff, si parte su ritmi gestibili. Il Lecce prova a dare una scossa con Svokgaard, che non segna e punzecchia il Cagliari. Il primo tiro della squadra di Gallego con Malfitano: palla inattiva sfruttata con schema e destro alto. Ma è proprio una punizione del centrocampista algherese che porterà all’1-0: al 42’ Malfitano trova una traiettoria di estrema precisione incastrata sul palo del portiere. Alla fine del primo tempo il Lecce ha l’occasione più grande: Scott tira alto da pochi metri e sulla transizione Trepy crea la palla del raddoppio, ma Penev disinnesca. La partita viene invece sigillata al 73’, quando lo stesso Trepy sgasa su Longo e gioca dentro l’area per Sugamele che con il mancino disegna un arcobaleno perfetto sul secondo palo. La Primavera trova la terza vittoria nelle ultime quattro e va a -1 dal Napoli quartultimo.

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