La Primavera sogna la finale di Coppa 

Una grande prova di carattere quella che la Primavera del Cagliari ha messo in scena sabato contro la Roma. Nonostante lo svantaggio iniziale dopo appena sei minuti di gioco, i rossoblù si sono aggiudicati la vittoria per 2-1 grazie alle reti di Achour e Trepy. «È stata una prova importante, sotto vari aspetti. La squadra ha mostrato grande determinazione e ha affrontato l’avversario con coraggio, senza farsi intimidire. Abbiamo vinto grazie al gruppo», così Fabio Pisacane ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi.

L’attesa

Tre punti importanti per i cagliaritani che salgono a quota 40 in classifica e si portano a -8 dalla zona playoff. Mancano nove gare alla fine del campionato, ma il sogno di raggiungere le prime sei posizioni per giocarsi il titolo di prima della classe non è poi così tanto un'utopia. Ma prima di pensare alla fine del torneo Under 20, c'è un altro obiettivo da conquistare e per farlo c'è solo una possibilità, quella di mercoledì.

Vinciguerra e soci scenderanno in campo, al “Crai Sport Center”, per la semifinale secca di Coppa Italia contro la Juventus. In tutta la storia del Club isolano, questa è solo la seconda volta che la Primavera riesce ad arrivare tra le prime quattro in questa competizione. E se la compagine di Pisacane sta già scrivendo un pezzo di storia, staccare il pass per la finale renderebbe tutto ancora più magico.

Con la Vecchia Signora non sarà una partita semplice, ma la vittoria contro la Roma regala grinta ed entusiasmo per approcciare al meglio questa sfida, come ha ricordato anche il tecnico dei rossoblù: «Questa vittoria ci dà una grande carica per affrontare la Juventus. Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo continuare a lavorare con la stessa fame e determinazione per fare bene anche contro una squadra così forte».

