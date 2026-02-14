La Primavera soffre poi ferma la Lazio 

Lazio 2

Cagliari 2

Lazio (3-5-2): Pannozzo, Ciucci, Pernaselci (14’ st Trifelli), Bordoni, Cangemi (1’ st Ferrari), Gelli, Munoz (35’ st Milillo), Battisti (24’ st Santagostino), Cuzzarella (24’ st Canali), Fernandes, Serra. In panchina Bosi, Calvani, Sulejmani, Marinaj, Montano, Iorio. Allenatore Punzi.

Cagliari (3-5-2): Kehayov, Cogoni, Franke, Prettenhoffer (23’ st Cardu), Grandu, Tronci, Russo (23’ Roguski), Sulev (14’ st Malfitano), Marini, Sugamele, Costa (14’ st Hamdaoua). In panchina Lesiewicz, Doppio, Pintus, Pibiri, Goryanov, Nunn. Allenatore Pisano.

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Reti: nel pt 27’ Serra, nel st 1’ Serra, 32’ Cardu, 46’ Cogoni

Stessa storia, ma al contrario. La Primavera pareggia nella trasferta con la Lazio, come nelle precedenti con Sassuolo, Genoa e Inter. Questa volta, sono i ragazzi di Pisano a ribaltare tutto negli ultimi minuti. Marcatori tutti sardi: i biancocelesti inseguono i tre punti con la doppietta del sassarese Serra, al 27’ e dopo 14’’ dall’inizio del secondo tempo. Poi, Cardu al 77’ segna il primo gol in Primavera e Cogoni, al rientro in campo dopo l’infortunio, è decisivo: il suo suggerimento viene deviato in porta dall’altro capitano Bordoni, una rete che vale il 2-2 al 91’.

