La primavera si festeggia nel degrado di Torregrande 

L’arte degli infioratori a colorare il lungomare. E poi artigianato, gastronomia e spettacoli. A Torregrande torna la “Festa di primavera”: quattro giorni di eventi, da sabato a martedì, per dare il via alla stagione turistica. Ma sotto il tappeto floreale, incuria e degrado scoraggiano gli operatori economici.

La borgata marina che si presenta all’appuntamento con la bella stagione non è molto diversa da quella di un anno fa: mattonelle sconnesse, voragini sull’asfalto ed erbacce che infestano l’arenile.

Lavori, sette offerte

Ma qualcosa si muove, a giorni il Comune assegnerà i lavori di riqualificazione della passeggiata fronte mare. All’invito del settore Lavori pubblici, consegnato a dieci operatori economici, hanno risposto in sette: tra questi c’è l’impresa che realizzerà il progetto da oltre cinque milioni di euro elaborato dal raggruppamento temporaneo di professionisti Dodi Moss-Studio Sulmona e Sab. «Siamo nella fase di verifica - afferma il dirigente Alberto Soddu - a giorni è atteso anche il pronunciamento del Tar sul ricorso depositato dal Comitato per la difesa dei pini di Torregrande». In attesa dell’avvio del cantiere, sotto il sole tiepido della borgata i problemi sono sempre gli stessi.

L’abbandono

«L’estate è alle porte ma di interventi migliorativi neppure l’ombra - riferiscono dal bancone di Son de Mar - il lato destro del lungomare è in totale stato di abbandono. Ho cercato di ripulire l’area attorno al locale, ma mi lo hanno impedito per via della posidonia, eppure pago il demanio. I clienti qua non possono scendere in spiaggia, lavoro solo con il ristorante. Sto valutando di chiudere i battenti a settembre».

Negativo anche il giudizio di Riccardo Falsini, titolare del bar Picca Uda: «Le condizioni generali della borgata non sono il massimo; nel piccolo cerchiamo di migliorare la situazione tenendo in ordine il nostro spazio, preoccupandoci anche della disinfestazione, visto che le erbacce sono terreno fertile per gli insetti».

L’interpellanza

Criticità messe nero su bianco in un’interpellanza della minoranza consiliare. «Nessun decoro, nessuna cartolina da fotografare, servizi pochi o inesistenti - denuncia la prima firmataria, Maria Obinu (Pd) - di fronte alle segnalazioni dei residenti, gli assessori hanno dichiarato che investire per migliorare non avrebbe senso, vista la vagonata di soldi per la realizzazione del maxi progetto». L’opposizione chiede di conoscere la tempistica per l’avvio del cantiere e se non si intenda rivedere il progetto nel tratto che collega la passeggiata al porticciolo. «Chiediamo infine se si è pensato al futuro turistico della borgata - si legge nel documento in riferimento alla concessione dei chioschi - vogliamo sapere se si avrà il coraggio di far rispettare il Pul».

Gli appuntamenti

Nel fine settimana il primo banco di prova per la borgata: si parte sabato con l’apertura della mostra-mercato del florovivaismo, dell’artigianato, dell’agroalimentare e della gastronomia. «Il clou della Festa di primavera, domenica, lunedì e martedì sarà l’infiorata a cura dell’associazione Infioratori Santa Maria di Guspini e dell’associazione Petali d’Arte di Noto», sottolinea l’assessore alle Attività produttive Rossana Fozzi. Tanti gli eventi in programma per i bambini tra caccia al tesoro, spettacoli circensi, la presenza di Minnie e Topolino e il concorso “Disegna la primavera”.

