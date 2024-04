La primavera si è presa una pausa 

Gennargentu imbiancato la mattina, ma già all’ora di pranzo la neve (caduta mista a pioggia) era sciolta. La foto di ieri di ieri rispecchia una situazione più primaverile sulla Sardegna, dopo il caldo eccessivo e il freddo (con maestrale forte) dei giorni scorsi. Nel frattempo, nello Stivale si preannuncia un’altra, intera settimana di fase fredda, con temperature sotto la media perché i venti arrivano dall’Artico. Tutto questo, sempre in Italia, condito da ulteriori temporali e, lunedì, neve anche a quote collinari al Nord.

Nell’Isola

Dopo una seconda decade di aprile fresca e a tratti instabile, un impulso subtropicale ha portato il gran caldo in Sardegna. Quest’alternanza di caldo e freddo in quota ha causato le precipitazioni. «Gli ultimi dieci giorni del mese», spiega Alessandro Gallo, meteorologo cagliaritano ex Aeronautica militare e ora a Meteo network, «si sono aperti con tempo marcatamente instabile e precipitazioni intermittenti che dureranno tutta la prossima settimana», accompagnate dal freddo scandinavo. Lo zero termico, cioè la quota neve, da lunedì sarà a 1.600 metri: «Potrebbe favorire neve, o pioggia mista a neve, sui rilievi più alti della Sardegna», aggiunge Gallo, che per quanto riguarda invece il primo maggio - che da noi significa la Festa di Sant’Efisio - non è ottimista: «I modelli matematici non escludono che nel giorno della Festa del lavoro ci sia un tempo, per così dire, capriccioso». Lo stesso meteorologo preannuncia venti da maestrale moderati con raffiche sulle coste, ma meno fastidiosi sul resto della regione. Il vento da nordovest soffierà anche la prossima settimana, o almeno questa è la tendenza, «ma dovrebbero disporsi da sud per il prossimo fine settimana, tra il 27 e il 28 aprile», analizza Gallo. Per quanto riguarda le temperature, il meteorologo prevede un’oscillazione delle minime tra 4 e 8 gradi all’interno dell’Isola, e tra i 10 e 12 negli altri settori, con massime comprese tra i 14 e i 20 gradi. È però probabile che, all’inizio della prossima settimana, si viaggi su temperature tra i 10 e 12 gradi.

Nella Penisola

La primavera, come detto, può attendere anche nel resto d’Italia. Edoardo Ferrara, geofisico previsore di 3B meteo, assicura che «proseguirà per almeno altri otto giorni la fase fredda, con temperature sotto la media per via dei venti in discesa dall’Artico. Ci sarà tempo spesso instabile, con ulteriori rovesci e temporali. Lunedì neve anche a quote collinari nel Nord». Le correnti fredde, aggiunge Ferrara, sono certe almeno fino al 25 aprile, «il che ci riporterà indietro di un mese nel calendario». Il sole ormai alto mitigherà l’ondata di freddo, «ma in montagna ne farà tanto rispetto al periodo e in pianura le temperature potrebbero scendere sotto i 5-7 gradi», aggiunge lo specialista di 3B meteo. Così sarà, assicura, almeno fino al 25 aprile, e poi potrebbe esserci una graduale stabilizzazione dell’atmosfera, in grado di addolcire un po’ le temperature, in questo tempo che sembra ormai aver dimenticato le stagioni.

