La Primavera sconfitta anche a Roma   

Roma 3

Cagliari 0

Roma (3-4-2-1): De Marzi, Mirra, Seck, Nardin (22' st Terlizzi), Sangaré (22' st Marchetti), Arduini, Bah (12' st Scacchi), Sangaré, Di Nunzio, Della Rocca (29' st Forte), Arena (29' st Paratici). In panchina Marcaccini, Litti, Almaviva, Zinni, Sugamele, Cama. Allenatore Guidi.

Cagliari (3-5-2): Kehayov, Cogoni, Franke (17’ st Doppio), Marini (37’ st Pintus), Tronci (37’ st Vargiu), Malfitano (17’ st Sulev), Pibiri, Roguski, Grandu, Cardu (17’ st Costa), Hamdaoua. In panchina Auseklis, Correnti, Russo. Allenatore Pisano.

Arbitro: Luongo di Frattamaggiore.

Reti: nel pt 18’ Sangaré, 31’ Della Rocca; nel st 9’ Arena.

Note: ammoniti Marini, Grandu, Bah, Sangaré, Mirra. Rec. 0’ e 4’.

Sconfitta per l’U20 del Cagliari nella trasferta di Roma. Che potesse essere un turno complicato era pronosticabile. Un po’ per le assenze nel gruppo di Pisano e un po’ per la grande qualità della Roma, che ha permesso ai giallorossi di indirizzare subito la gara, con tanto possesso e concretezza. Al 18’ la sblocca Sangaré, che colpisce al volo da sinistra sul cross dell’esterno destro Lulli. È quest’ultimo a creare i maggiori problemi al Cagliari e infatti il raddoppio nasce da destra: al 30’ Lulli in area supera Roguski e trova il fallo di Franke. Della Rocca realizza il rigore spiazzando Kehayov. Il primo tempo finisce con qualche buona occasione del Cagliari: la migliore è quella di Cardu, che al 37’ incrocia bene con il mancino ma trova prima la parata di De Marzi e poi il palo.

La ripresa

Al 9’ la Roma la chiude con il 3-0 di Arena. Poi, la prestazione generosa di Hamdaoua, il buon ingresso di Costa e il rigore parato da Kehayov al minuto 80 non sono sufficienti per la risposta del Cagliari che chiude senza gol per la quinta volta nelle prime otto di campionato.

Ferma a 4 punti, la Primavera rossoblù torna domenica prossima nella sfida con l’Hellas Verona ad Asseminello.

