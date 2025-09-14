VaiOnline
Under 20.
15 settembre 2025 alle 00:26

La Primavera sconfitta ad Asseminello dal Milan 

Cagliari 0

Milan 2

Cagliari (3-5-2) : Kehayov, Nuvoli, Franke, Marini, Vargiu (20’ st Goryanov), Malfitano (20’ st Roguski), Liteta (32’ st Russo), Sulev, Grandu, Saddi (5’ pt Costa), Mendy (32’ st Cardu). In panchina Auseklis, Are, Doppio, Tronci, Pintus, Correnti. Allenatore Pisano.

Milan (4-2-3-1) : Longoni, Nolli (31’ st Del Forno), Colombo, Piermarini (37’ st Pagliei), Tartaglia, Mancioppi, Sala. Scotti (31’ st Zaramella), Ossola, Perera (41’ st Cisse), Castiello (41’ st Lontani). In panchina Faccioli, Doneda, Pandolfi, Asanji, Plazzotta. Allenatore Renna.

Arbitro : Gavini di Aprilia.

Reti : nel st 10’ rig. Ossola, 17’ Castiello.

Note : Ammoniti M endy e Goryanov nel Cagliari, Piermarini e Castiello nel Milan; angoli 3-5; recupero: 4’ e 6’.

La Primavera rossoblù perde 2-0 in casa contro il Milan. Mattinata finita male e iniziata, probabilmente, peggio. Dopo appena due minuti, infatti, Saddi va a contrasto con Colombo; l’attaccante sardo, all’esordio da titolare in Primavera dopo 2 anni con 36 gol segnati tra Under 18 e Under 17, rimane a terra e le sue urla sono la prima scena di una partita negativa.

In realtà, il primo tiro della partita lo costruiscono i ragazzi di Pisano con il bel destro di Malfitano che trova l’ottima parata di Longoni. Poi il Milan si difende facendo grande densità centrale e riesce a uscire con maggior frequenza. A inizio ripresa, i rossoneri trovano il modo per alzare il ritmo di una gara molto equilibrata: intorno al 55’ proprio Ossola segna il rigore che si è conquistato con una bella giocata su Nuvoli, a 7 minuti di distanza ancora il fantasista rossonero usa il tacco per mettere in porta Castiello, che batte il nuovo portiere Kehayov. Al 19’ Costa prova a riportare il Cagliari subito in partita ma calcia alto e a circa 20’ dalla fine Mendy segna, ma è in fuorigioco. I rossoblù torneranno in campo domenica prossima, in trasferta a Sassuolo.

