Under 20.
27 gennaio 2026 alle 00:27

La Primavera sbatte contro il Sassuolo Trepy ancora in gol 

Cagliari 2

Sassuolo 2

Cagliari (4-3-1-2): Kehayov, Nunn, Pintus, Franke, Marini, Liteta, Russo, Tronci, Goryamov (29’ st Doppio), Trepy (15’ st Sugamele), Mendy. In panchina Filigheddu, Pintus, Costa, Hamdaoua, Prettenhoffer, Grandu, Cardu, Correnti, Correnti, Roguski.

Allenatore: Pisano.

Sassuolo (4-3-1-2): Nyarko, Benvenuti, Vezzosi, Macchioni (25′ st Campani), Barani (20′ s Costabile) Weiss, Seminari, Tampieri (20′ st Gjyla), Frangella (43′ st Chiricallo), Kulla (25′ s Negri), Daldum. In panchina Guri, Cardascio, Amendola, Canzian, Acatullo, Barry. Allenatore: Bigica.

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Reti: nel pt 7’ Mendy, 19’ Trepy, 43’ Macchioni; nel st 6’ Kulla.

Note: ammoniti Barani, Macchioni e Costabile nel Sassuolo; espulso Pintus nel Cagliari al 73’; recupero: 1’ e 4.

Ad Asseminello è successo di tutto. E alla fine di una partita caotica quanto il meteo di questi giorni, fra Cagliari e Sassuolo Under 20 finisce in parità. Nella Primavera rossoblù, si riposiziona in porta Kehayov, e nel 4-3-1-2 partono dal primo minuto Nicola Pintus, Liteta e Trepy. L’intesa lì davanti con Mendy sembra subito ritrovata: tra il 7’ e il 19’ segnano entrambi. Apre la partita il senegalese, che poi fa assist a Trepy bravo a mantenere la lucidità contro Nyarko per indirizzare – apparentemente – lo scontro diretto con il Sassuolo. I neroverdi infatti creano pochissimo: il primo vero tiro è al 41’ con Frangella che colpisce la traversa. Sull’angolo successivo, il Sassuolo torna in carreggiata con la testata di Macchioni.

La ripresa

E dopo l’intervallo, arriva anche il gol del pari: al 6’ del secondo tempo, Kulla lavora bene contro Pintus e riporta la sua squadra in parità. Per il Cagliari tutto inizia a girare storto. Al 58’ Trepy è costretto a uscire dopo il brutto intervento di Macchioni (dentro l’esordiente Sugamele).

Ma purtroppo per Pisano, le notizie negative non finiscono qui. Al 73’ l’arbitro valuta erroneamente l’intervento di Nicola Pintus su Frangella ed espelle il difensore. Nel finale il Cagliari limita i danni e si prende almeno un punto.

