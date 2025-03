La Primavera sbanca Empoli con una perla di Vinciguerra 

Empoli 0

Cagliari 1

Empoli (3-5-2) : Vertua; Bembnista, Mannelli (22' st Tordiglione), Rugani; Olivieri, Matteazzi (39' st Di Leva), Baralla (39' st Huqi), El Biache (1' st Scienza), Barsotti; Popov, Gravelo (41' st Monaco). In panchina Versari, Moray, Falcusan, Solbes, Baud Banaga, Chiucchiuini. Allenatore Filippeschi.

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Pintus, Cogoni, Franke; Arba, Liteta, Marcolini (36' st Marini), Balde (27' st Malfitano), Grandu; Bolzan (36' st Achour), Vinciguerra (27' st Trepy). In panchina Auseklis, Collu, Sulev, Ardau, Goryanov, Langella. Allenatore Pisacane.

Rete : 6' st Vinciguerra.

Arbitro : Silvestri di Roma 1.

Note : ammoniti Baralla, Popov. Recupero 1' pt e 4' st.



Al campo sportivo Petroio il Cagliari Primavera porta a casa i tre punti battendo l'Empoli 1-0 con la rete in acrobazia di Vinciguerra.

Al 6' i rossoblù ci provano proprio con Vinciguerra che trova lo spazio per infilarsi in area e calciare, Vertua manda in angolo. Al 14' ancora Vinciguerra, questa volta dal limite dell'area, ma la sua conclusione viene parata. Al 27' Barsotti pericoloso, fuori. Al 40' Arba per Vinciguerra, palla sopra la traversa.

Nella ripresa i ritmi cambiano e gli isolani sbloccano il match: al 51' Vinciguerra intercetta un pallone in area toscana e, spalle alla porta, lo controlla con tre palleggi, liberandosi dalla marcatura e firmando un gran gol in mezza rovesciata. La risposta dei padroni di casa prova ad arrivare al 56' con Barsotti, fuori. Al 61' Bolzan dalla distanza, di poco al lato. Due minuti dopo altra rovesciata di Vinciguerra, questa volta Vertua para. Al 65' Scienza direttamente su punizione, Iliev blocca. All'84' anche Achour cerca la rete, Vertua respinge in angolo. Pisacane e i suoi ragazzi possono godersi la vittoria.

