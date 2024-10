La Primavera sa graffiare, Sassuolo ko 

Cagliari 3

Sassuolo 1

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Cogoni, Soldati, Franke; Arba, Balde (28' st Marini), Marcolini, Sulev (13' st Simonetta), Grandu (28' st Malfitano); Vinciguerra (36' st Trepy), Bolzan (36' st Achour). In panchina Auseklis, Pintus, Liteta, Tronci, Longoni, Nunn. All. Pisacane.

Sassuolo (4-3-2-1): Scacchetti; Parlato, Di Bitonto, Corradini, Barani; Weiss, Lopes, Mussini (28' st Tomșa); Bruno (28' st Vezzosi, 37' st Leone), Knezovic (28' st Vedovati); Șandro (20' st Daldum). In panchina Viganò, G. Benvenuti, T. Benvenuti, Macchioni, Negri, Frangella. All. Bigica.

Reti: 36' pt Knezovic, 13' st Bolzano, 24' st Soldati, 33' st Vinciguerra.

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Note: ammoniti Achour, Knezovic, Corradini; espulso Di Bitonto. Recupero 1' pt e 4' st.

Una bella e convincente vittoria in rimonta per il Cagliari Primavera che, al “Virgilio Porcu” di Selargius, ha battuto i campioni d'Italia del Sassuolo. Prova di carattere per i ragazzi di Pisacane che guadagnano i 3 punti con un'ottima prestazione davanti al loro pubblico.

La cronaca

Il primo tempo parte lento, le due squadre si studiano sotto la pioggia. La prima occasione all'11' con Bolzan, che non trova lo specchio. Al 21' Bruno prova la conclusione, un attento Iliev para. Un minuto dopo Knezovic calcia su punizione dalla trequarti, ancora Iliev in due tempi. Al 36' ancora Knezovic protagonista: il 7 neroverde calcia dai 25 metri e trova il vantaggio.

Nella ripresa al 53' Vinciguerra mette in mezzo per Bolzan che è poco preciso. Cinque minuti dopo l'azione si ripete: Vinciguerra per Bolzano che questa volta impatta bene e pareggia i conti. Al 69' sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Simonetta, Soldati, al volo, raddoppia. Al 78' Vinciguerra, servito da Simonetta, si libera dalla marcatura e segna il terzo gol.

