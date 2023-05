La Primavera rossoblù il 9 giugno contro l’Italia 

Si giocherà venerdì 9 giugno alle 10 ad Asseminello l’amichevole tra l’Italia e la Primavera del Cagliari: appuntamento previsto nell’ambito della preparazione della Nazionale in vista delle finali di Nations League in programma dal 15 giugno in Olanda, data della semifinale degli Azzurri contro la Spagna.

Il ct Roberto Mancini ha pre convocato 26 giocatori e fissato il raduno per questa domenica a Roma, da dove poi il gruppo (i giocatori avranno le famiglie al proprio seguito) si trasferirà al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula per un periodo di recupero delle energie fisiche e mentali dopo gli impegni di una lunga stagione che terminerà proprio fra quattro giorni. Come alla vigilia dell’Europeo 2020, nei cinque giorni in Sardegna i calciatori si alleneranno la mattina sul campo all’interno della struttura alberghiera.

RIPRODUZIONE RISERVATA