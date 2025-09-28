La primavera riparte dal pari con la capolista 

Cagliari 1

Lecce 1

Cagliari (3-5-2) : Kehayov, Doppio, Franke (33’ st Cogoni), Marini, Tronci, Malfitano, Liteta, Grandu, Goryanov (15’ st Roguski), Hamdaoua (33’ st Cardu), Mendy. In panchina Auseklis, Are, Vargiu, Pintus, Costa, Pibiri, Correnti Russo. Allenatore Pisano.

Genoa (3-4-2-1) : Lysionok, Doucourè, Klisys, Celik, Odero, Grossi (21’ st Mendolia), Lafont, Pallavicini (10’ st Albè), Carbone, Gibertini (10’ st Nuredini), Zulevic. In panchina Romeo, Mihelsons, Dodde, Spicuglia, Nsingi, Galvano, Arata, Ndulue. Allenatore Sbravati.

Arbitro : Pacella di Roma.

Reti : nel pt 20’ Marini, nel st 28’ Nuredini.

Note : Ammoniti Hamdaoua e Kehayov nel Cagliari, Grossi nel Genoa; espulso Mendy; recupero: 1’ e 5’; Angoli: 4-3.

La Primavera riparte dal pareggio contro la capolista. Un tempo a testa per Cagliari e Genoa che si fermano sull’1-1 alla sesta giornata del Campionato U20.

La gara ha subito offerto un buon ritmo con un’occasione per parte tra il 7’ e il 9’. Dopo un avvio non facile, il Cagliari riesce a trovare maggiori possibilità di uscita con il pressing genoano che, molto aggressivo, lascia spesso spazio alle spalle della prima linea di pressione. Al 21’ i rossoblù sardi vanno avanti: il primo angolo della gara viene battuto forte sul primo palo da Marini e trova la deviazione di Doppio. Il difensore algherese classe 2008 trova così il gol all’esordio da titolare nella categoria. Il vantaggio della squadra di Pisano viene poi difeso dalla super parata di Kehayov, che al 29’ del primo tempo arriva sulla bella conclusione di Odero, ma vacilla al 70’ quando viene espulso Mendy, che qualche minuto prima aveva trovato il gol in fuorigioco. Il Genoa ha l’opportunità del pareggio 1’ più tardi, ma è solo questione di tempo. Al 28’ della ripresa il Grifone torna sul livello del mare con la bella azione del subentrato Nuredini che scambia con Zulevic e la incastra all’angolo con l’interno destro.

