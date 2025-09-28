VaiOnline
Under 20.
29 settembre 2025 alle 01:18

La primavera riparte dal pari con la capolista 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari 1

Lecce 1

Cagliari (3-5-2) : Kehayov, Doppio, Franke (33’ st Cogoni), Marini, Tronci, Malfitano, Liteta, Grandu, Goryanov (15’ st Roguski), Hamdaoua (33’ st Cardu), Mendy. In panchina Auseklis, Are, Vargiu, Pintus, Costa, Pibiri, Correnti Russo. Allenatore Pisano.

Genoa (3-4-2-1) : Lysionok, Doucourè, Klisys, Celik, Odero, Grossi (21’ st Mendolia), Lafont, Pallavicini (10’ st Albè), Carbone, Gibertini (10’ st Nuredini), Zulevic. In panchina Romeo, Mihelsons, Dodde, Spicuglia, Nsingi, Galvano, Arata, Ndulue. Allenatore Sbravati.

Arbitro : Pacella di Roma.

Reti : nel pt 20’ Marini, nel st 28’ Nuredini.

Note : Ammoniti Hamdaoua e Kehayov nel Cagliari, Grossi nel Genoa; espulso Mendy; recupero: 1’ e 5’; Angoli: 4-3.

La Primavera riparte dal pareggio contro la capolista. Un tempo a testa per Cagliari e Genoa che si fermano sull’1-1 alla sesta giornata del Campionato U20.

La gara ha subito offerto un buon ritmo con un’occasione per parte tra il 7’ e il 9’. Dopo un avvio non facile, il Cagliari riesce a trovare maggiori possibilità di uscita con il pressing genoano che, molto aggressivo, lascia spesso spazio alle spalle della prima linea di pressione. Al 21’ i rossoblù sardi vanno avanti: il primo angolo della gara viene battuto forte sul primo palo da Marini e trova la deviazione di Doppio. Il difensore algherese classe 2008 trova così il gol all’esordio da titolare nella categoria. Il vantaggio della squadra di Pisano viene poi difeso dalla super parata di Kehayov, che al 29’ del primo tempo arriva sulla bella conclusione di Odero, ma vacilla al 70’ quando viene espulso Mendy, che qualche minuto prima aveva trovato il gol in fuorigioco. Il Genoa ha l’opportunità del pareggio 1’ più tardi, ma è solo questione di tempo. Al 28’ della ripresa il Grifone torna sul livello del mare con la bella azione del subentrato Nuredini che scambia con Zulevic e la incastra all’angolo con l’interno destro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 