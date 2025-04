La Primavera ribalta il Sassuolo e resta in corsa per i playoff 

Sassuolo 1

Cagliari 2

Sassuolo (3-5-2) : Scacchetti; Knezovic, Di Bitonto, Macchioni (42' st Daldum); Seminari (35' st Vedovati), Tomsa (22' st Lopes), Minta, Moriano (22' st Sandro), Barani; Frangella (35' st Weiss), Parlato. In panchina Viganò, Mazzetti, Benvenuti, Vezzosi, Daldum, Petito. Allenatore Bigica.

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Franke (16' st Vinciguerra), Pintus, Cogoni; Grandu, Balde, Marcolini (41' pt Malfitano), Sulev (16' st Simonetta), Langella; Bolzan (30' st Arba), Trepy (30' st Achour). In panchina Auseklis, Tronci, Collu, Marini, Mendy. Allenatore Pisacane.

Reti : 15' st Seminari, 19' st Cogoni, 31' st Vinciguerra.

Arbitro : Manzo di Torre Annunziata.

Note : ammoniti Malfitano, Balde, Arba, Knezovic, all. Bigica. Recupero 2' pt e 4' st.



Si decide tutto nel secondo tempo. La Primavera del Cagliari supera, allo stadio Ricci, in rimonta il Sassuolo 2-1 grazie alle reti di Cogoni e Vinciguerra. Tre punti che consentono alla formazione di Pisacane di posizionarsi momentaneamente in nona posizione in classifica a quota 52 e di continuare a sognare i playoff (in attesa dei risultati di oggi delle dirette concorrenti) a tre giornate dalla fine.

Dopo una prima fase di studio, al 18' Seminari prova a mettere in mezzo per Knezovic, Iliev anticipa e blocca. Al 28' Trepy cerca il vantaggio, ma il tiro viene murato dalla retroguardia neroverde. Al 34' Marcolini dal limite, Scacchetti riesce a deviare in angolo. Nella ripresa, al 53' iniziativa personale di Trepy, la difesa emiliana respinge la sua incursione. Al 60' il primo gol: Knezovic batte un calcio d'angolo, Seminari tutto solo in area colpisce di testa e sblocca il risultato. La reazione del Cagliari è immediata e al 63' cross di Langella, Grandu di testa, angolo. Al 64' calcio d'angolo di Simonetta, Cogoni di testa in tuffo pareggia i conti. Al 76' il raddoppio isolano: Cogoni per Vinciguerra che, al volo, sorprende Scacchetti con una marcatura pregiata. Nel recupero, al 91', Daldum cerca il pari con un tiro al volo, fuori.

«Siamo un gruppo che non molla mai, che sa soffrire e poi colpire. La vittoria è figlia della testa, del cuore e del lavoro quotidiano», così Pisacane ha elogiato i suoi.



