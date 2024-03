La Primavera non va oltre il pari con la Sampdoria 

Cagliari 1

Sampdoria 1

Cagliari (4-3-1-2) : Wodzicki, Idrissi, Catena, Pintus, Cogoni, Balde (38’ st Ardau), Carboni (18’ st Sulev), Malfitano, Simonetta (44’ st Marini), Achour (38’ st Trepy), Vinciguerra (18’ st Bolzan). In panchina Renna, Collu, Franke, Piseddu, Russo. Allenatore Pisacane.

Sampdoria (3-4-3) : Scardigno, Zeqiraj (1’ st Balduzzi), Costantino, D'Amore, Ventre (32’ st Georgiadis), Langella, Valisena, Uberti, Ovalle Santos, Polli (1’ st Thiago Gomes), Leonardi (25’ st Chilaffi). In panchina Gentile, Rodolfo, Lotjonen, Chiesa, Devic, Islam. Allenatore Sassarini.

Arbitro : Cerbasi di Arezzo.

Reti : 25' pt Vinciguerra, 31' st Thiago Gomes.

Note : recupero 0’ pt, 3’ st.

Pareggio con rammarico per il Cagliari Primavera, fermato sull’1-1 dalla Sampdoria. Al Crai Sport Center i giovani rossoblù giocano a grandi livelli per oltre 70’, trovando il vantaggio nel primo tempo, ma si fanno raggiungere nell’ultimo quarto d’ora dai blucerchiati. Pesa il palo colpito da Achour nella ripresa.

La cronaca

Ottimo approccio dei sardi. All’11’ Vinciguerra ci prova con un destro a giro da fuori area, nessun problema per il portiere Scardigno. Cagliari vicino al vantaggio al 17’: lancio da metà campo di Carboni per Idrissi, il terzino scodella dall’out di sinistra per Achour che calcia al volo, palla fuori di un niente. Il gol è nell’aria e arriva al 25’ con Vinciguerra sugli sviluppi di una rimessa laterale. La squadra di Pisacane gioca con disinvoltura, facendo scorrere la palla con grande sicurezza. I doriani inseguono, schiacciati nella propria metà campo. Il Cagliari entra convinto anche nella ripresa e sfiora il raddoppio al 50’ con Vinciguerra, innescato in area da Malfitano: l’attaccante viene però fermato, sul più bello, dalla retroguardia doriana. Il Cagliari sembra in pieno controllo del match. Achour, al 70’, colpisce il legno con un diagonale. Ma ecco la doccia gelata, il pareggio di Thiago Gomes al 76’, arrivato un po’ per caso. I blucerchiati potrebbero addirittura ribaltarla con Ovalle Santos ma Wodzicki respinge. Al 91’ Ardau sfiora la rete dei tre punti. Alla fine, però, finisce 1-1.

