La Primavera in campo oggi a Napoli 

Il Cagliari Primavera torna in campo oggi in trasferta contro i pari età del Napoli. Fischio d’inizio alle 11 al Centro Sportivo “Giuseppe Piccolo” di Cercola. La gara è valida per la 23ª giornata del campionato.

La situazione

È un momento della stagione molto delicato per capitan Palomba e compagni, i quali non vincono dal 21 gennaio (successo per 2-1 interno alla Roma). Nelle successive sette partite sono arrivati tre pareggi e ben quattro sconfitte. L’ultimo ko, sabato scorso ad Asseminello subito dal Milan di misura per 0-1. C’è bisogno di una sterzata immediata, dunque. In classifica i rossoblù sono undicesimi con 28 punti insieme alla Sampdoria. I partenopei – guidati da Frustalupi (vice storico di Mazzarri al Napoli, Inter, Watford e Torino) – sono, invece, al quartultimo posto a quota 21 a braccetto con l’Atalanta e vengono dalla pesante sconfitta per 4-0 contro la Roma.

Il match

Nel Cagliari non ci saranno Belloni e Zallu, fermati dal Giudice sportivo entrambi per un turno. Il centrocampista di proprietà dell’Olbia a causa dell’espulsione subita contro i rossoneri, mentre il terzino destro per aver ricevuto la quinta ammonizione stagionale. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Arbitra Gemelli di Messina. All’andata vinse il Cagliari con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Masala e Kourfalidis.