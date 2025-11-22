VaiOnline
Under 20.
23 novembre 2025 alle 00:38

La Primavera in campo oggi a Lecce 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si gioca a Lecce la prima gara della Primavera del Cagliari dopo la sosta per le Nazionali. Tutti a disposizione: l’Under 20 è partita per la Puglia nella tarda mattinata di ieri e oggi alle 11 sarà impegnata per la dodicesima giornata.

Il Lecce, allenato da Simone Schipa, ha trovato un avvio di campionato complicatissimo con 4 sconfitte nelle prime 5 ma poi ha rialzato la testa e infatti non perde dal 20 settembre. Nelle ultime sei, 6 partite di campionato, in cui spicca il 3-3 in casa della Juventus, ha collezionato 10 punti ed è alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Dopo aver vinto nettamente in Coppa Italia, si è tirato fuori dalle zone rosse della classifica grazie al 2-1 casalingo contro la Cremonese e poi al 3-0 esterno contro l’Hellas Verona. In evidenza le qualità di Paco Esteban, l’attaccante spagnolo del 2006 andato sempre in gol (su rigore) nelle ultime tre, il secondo miglior marcatore del campionato con 6 reti.

Il Cagliari

La squadra di Pisano vuol tornare alla vittoria. Dopo il successo alla nona contro il Verona, i ragazzi di Pisano hanno messo in campo delle buone prestazioni ottenendo però zero punti contro Cesena e Bologna. Nella pausa delle ultime due settimane il portiere Kehayov non ha giocato nelle qualificazioni agli Europei della sua Bulgaria U19, mentre la sosta potrebbe aver dato modo ai vari rientranti dagli infortuni nell’ultimo periodo di recuperare al 100%.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis