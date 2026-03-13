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14 marzo 2026 alle 00:24

La Primavera in campo con l’Atalanta 

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L’Under 20 del Cagliari è viva, la vittoria con il Monza l’ha riportata in zona playout e il calendario offre la trasferta contro l’Atalanta, oggi alle 13, come ulteriore test.

Sono queste le novità per la Primavera rossoblù che appena una settimana fa, cambiava allenatore. Salutando Pisano e portando Callego dalla prima squadra, con Berretta al seguito per allenare i portieri e Muzzi a indicare la via dalla tribuna. L’ex bomber è tornato nel ruolo di coordinatore tecnico e la sua voce si è sentita già nel “riesordio” dell’ultimo weekend, quando a bordo campo tutti osservavano con un po’ di tensione in più. Tra i maggiormente attenti c’erano anche Giulini, Angelozzi, Carta, Melis, Riva e Cossu. Insomma, in dirigenza devono aver cerchiato l’incrocio con il Monza come potenziale spartiacque dell’anno e Gallego ha potuto sorridere alla prima da capo allenatore. È finita 2-0, con i gol di Mendy e Trepy per spingere via una squadra che arrivava ad Asseminello con il quinto posto in classifica e voglia di playoff. La stessa che avrà l’Atalanta oggi. Dopo essersi persa a inizio 2026, la Dea ha ripreso il suo cammino e viene da sette risultati utili consecutivi. Ma il Cagliari ha una salvezza da conquistare.

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