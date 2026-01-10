La Primavera in campo a Parma 

Non si può dire che gli ultimi giorni del Cagliari Primavera siano stati piatti o privi di contenuti. Con mercoledì è arrivata la bruciante eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta per 0-1, poco più di 24 ore dopo invece l’Under 20 celebrava il gol del “suo” Trepy alla prima in Serie A. «Sono contentissimo per lui», il commento di Francesco Pisano alla vigilia di Parma-Cagliari, che oggi alle 13 chiuderà il girone d’andata di Primavera 1. «Sta lavorando molto bene dall’inizio dell’anno, è un ragazzo umile e disposto sempre a migliorarsi. Sarebbe stato già bellissimo fare l’esordio in prima squadra, figuriamoci segnare».

Oggi, notizia scontata, il francese sarà ancora in prima squadra insieme al coetaneo Liteta. Ma queste non sono le uniche assenze obbligate per il gruppo Under 20. La Primavera dovrà fare a meno del portiere Kehayov: la sua espulsione nel nervoso finale della partita di Coppa ha lasciato in eredità una squalifica che gli farà saltare tre giornate. «La fortuna è che si gioca subito», approfondisce Pisano, che si proietta con positività alla diciannovesima giornata. «Noi adesso abbiamo sviluppato una mentalità per cui attraverso il lavoro stiamo cercando di portare in campo quello che si sta producendo durante la settimana. Ormai la partita di Coppa Italia è archiviata e appena dopo la fine si è pensato a preparare la prossima gara al meglio, abbiamo la possibilità di riscattarci subito in questa partita, che non sarà facile». Di fronte al Cagliari, ci sarà un Parma apparso come una delle migliori squadre dell’annata, offensivamente vivo e che si è preso il sesto posto. «Cosa non dovrà mancare? Sicuramente la voglia di non perdere i duelli, visto che loro hanno grandi individualità soprattutto in attacco. Questo farà la differenza». Pisano indica la via alla sua squadra, che proverà a dare seguito alle tre vittorie consecutive in campionato.

