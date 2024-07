La Primavera è in campo a Isili 

È tempo di ricominciare anche per il Cagliari Primavera, che scalda nuovamente i motori per la stagione 24/25. Ieri ha preso il via la preparazione dei giovani rossoblù, guidati anche nel corso di questa stagione dal tecnico Fabio Pisacane, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2026. La Primavera svolgerà la prima parte del ritiro allo stadio comunale “Ottavio Corda” di Isili, dove si tratterrà fino al 25 luglio. Venerdì alle ore 17 primo collaudo con la squadra di Nicola con Assemini già sold out. L’esordio in campionato avverrà il 17 agosto; per quanto riguarda la Coppa Italia, i rossoblù inizieranno il loro percorso direttamente dagli ottavi, in programma l’8 gennaio 2025.

Saluti e volti nuovi

Anche in casa Cagliari ci sono alcuni cambiamenti. Pisacane dovrà fare a meno di Riyad Idrissi, in prestito al Modena, del capitano Michele Carboni, sotto contratto con i rossoblù fino al 2027 ma corteggiato dal Pontedera, e dei due 2004 Etienne Catena e Alex Caddeo, ormai fuori età. La squadra sarà composta perlopiù da ragazzi nati nel 2006, con qualche pedina pescata tra i 2007 e i 2008 dall'Under 18 e Under 17.

Tra le novità in entrata potrebbero esserci due ragazzi zambiani, arrivati in prova: il centrocampista centrale Joseph Liteta e l'esterno offensivo Timothy Sichalwe Jr.

