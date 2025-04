La Primavera è a quattro punti dai playoff 

Mantiene saldo in nono posto in classifica la Primavera del Cagliari che, con la vittoria di domenica contro il Sassuolo grazie alle reti di Cogoni e Vinciguerra, sale a quota 52 punti, scavalcando il Genoa (una delle dirette concorrenti della corsa per un posto playoff) che, invece, ha perso ieri contro la Roma.

I rossoblù, a tre giornate dalla fine della regular season, possono continuare a sognare la corsa allo scudetto. La distanza che separa Vinciguerra e soci dalla prima piazza utile per competere per il titolo di prima della classe è di appena quattro punti. Agli isolani basterebbe raggiungere la sesta postazione, attualmente occupata dall'Hellas Verona con 56 punti, per continuare a puntellare un'annata già così indimenticabile.

A separare i ragazzi di Fabio Pisacane dai veronesi (che nel corso della trentacinquesima giornata hanno conquistato una vittoria per 3-1 contro l'Udinese), ci sono Milan e Lazio, rispettivamente a 55 e 54 punti (nell'ultimo match, tra l'altro scontro diretto, hanno vinto i rossoneri 2-0). Racimolare almeno cinque punti durante questi ultimi tre incontri non è sicuramente una missione impossibile, in quanto i cagliaritani hanno dimostrato più volte di essere all'altezza di qualsiasi avversario. Certo è che servirà anche un pizzico di fortuna per quanto riguarda i risultati delle dirette concorrenti. Ma fino a quando la matematica non "condanna" i baby rossoblù, sognare rimane più che lecito.

Intanto venerdì si torna in campo, al Crai Sport Center (ore 16) contro il Bologna.

