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20 settembre 2026 alle 00:08

La Primavera di scena a Parma 

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Dopo l’Inter, un’altra capolista sul percorso della Primavera del Cagliari. Ancora in trasferta.

Oggi alle 13, i rossoblù di Gallego avranno l’obiettivo di domare una delle due capoliste, quel Parma che dopo la finale Scudetto nella scorsa stagione, ha iniziato il nuovo campionato raccogliendo sempre punti nel primo mese. E arriva all’ultima prima della sosta con tre vittorie di fila.

Per Grandu e compagni, invece, la voglia è quella di mettersi alle spalle il brutto pomeriggio di una settimana fa: il 6-1 in casa dell’Inter ha lasciato spazio solo a qualche, frammentato, spunto come il gol del maddalenino Cardu. Rendendo sempre più palese la volontà di giocare dal basso, accettando la possibilità del rischio, ma offrendo la situazione ideale per una crisi umorale da evitare in questa fase.

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