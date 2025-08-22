La Primavera di Pisano batte la Lazio 

Cagliari 1

Lazio 0

Cagliari (3-5-2) : Auseklis, N, Pintus (32’ pt Vargiu), Franke, Nuvoli, Grandu, Tronci (19’ st Malfitano), Liteta, Goryanov (1’ st Sulev), Marini, Costa (40’ st Mendy), Trepy (44’ st Saddi). In panchina Sarno, Lo Verde, L. Pintus, Pibiri, Cardu, Correnti. Allenatore Pisano.

Lazio (3-5-2) : Bosi, Bordon, Santagostino Baldi (39’ st Lauri), Cuzzarella (39’ st Battisti), Gelli, Bordoni, Trifelli (27’ st Calvani), Farcomeni, Canali (1’ st Curzi), Montano (39’ st Carbone), Ferrari. In panchina Giacomone, Ciucci, Milillo, Iorio, Pernaselci, Cangemi. Allenatore Punzi.

Arbitro : Di Mario di Ciampino.

Rete : 31’ st Grandu.

Assemini. Due pali e un gol, pesantissimo, segnato dal capitano Grandu al 31’ della ripresa. Dopo il ko beffardo all’esordio a Napoli, la Primavera di Pisano conquista il primo successo battendo la Lazio ad Asseminello con il punteggio di 1-0.

Gara piacevole e dominata dai rossoblù. Nell’azione che decide il match, è bravo Trepy ad aprire sulla trequarti per Grandu che arriva in corsa e calcia al volo: il pallone tocca la parte interna della traversa prima di finire in rete. Unica nota stonata l’infortunio di Nicola Pintus. Ad assistere alla gara c’erano anche il presidente Giulini e il ds Angelozzi.

