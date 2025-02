La Primavera di Pisacane sconfitta dalla Cremonese 

Cremonese 2

Cagliari 0

Cremonese (3-5-2) : Malovec; Prendi, Zilio, D. Pavesi (36' st Duca); Spaggiari, Gashi (30' st Tosi), Lordkipanidze (36' st Thiandoum), Lottici Tessadri, Triacca; Faye (36' st Ragnoli), Gabbiani. In panchina Sayaih, Lucchini, Marino, Achi, Cantaboni, Rama, Sivieri. Allenatore E. Pavesi.

Cagliari (4-3-3) : Iliev; Arba (40' st Marini), Cogoni, Franke, Grandu; Liteta, Marcolini (26' st Malfitano), Sulev (12' st Balde); Trepy, Bolzan (12' st Achour), Vinciguerra (26' st Mendy). In panchina Sarno, Collu, Pintus, Ardau, Tronci. Allenatore Pisacane.

Reti : 4' st e 11' st Gabbiani.

Arbitro : Gandino di Alessandria.

Note : ammoniti Sulev, Marcolini, Triacca, Balde. Recupero 1' pt e 6' st.



Domenica nera per il Cagliari Primavera messo ko, in casa della Cremonese, dalla doppietta di Gabbiani.

Il primo tempo si apre con un tentativo al 7' di Faye: servito da Spaggiari, calcia subito verso la porta di Iliev che sventa il pericolo. Al 15' punizione di mancino di Trepy, angolo. Al 17' altra punizione con Sulev alla battuta, Franke non trova l'appuntamento col gol per un soffio. Al 27' i grigiorossi sfiorano il vantaggio: Iliev rinvia il pallone addosso a Lordkipanidze e per poco non finisce in rete. Al 30' Bolzan dalla distanza, alta.

Nella ripresa la Cremonese trova subito il gol al 49' con Gabbiani, pescato da Faye. Nemmeno il tempo di lenire la ferita e Vinciguerra e soci, al 56', subiscono la seconda rete: Spaggiari per Gabbiani che, dopo uno stop di petto, calcia col mancino di controbalzo. Al 70' è Liteta a cercare la conclusione dalla distanza, fuori. Al 79' altro brivido di paura per il Cagliari con Lordkipanidze che tenta il passaggio per Gabbiani, Iliev anticipa e blocca.



RIPRODUZIONE RISERVATA