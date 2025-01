La Primavera di Pisacane riesce a matare il Toro 

Cagliari 2

Torino 1

Cagliari (3-4-1-2) : Iliev; Pintus, Cogoni, Soldati; Grandu (19' st Marini), Balde (13' st Arba), Marcolini, Liteta; Simonetta (19' st Sulev); Bolzan (13' st Vinciguerra), Achour (36' st Trepy). In panchina Auseklis, Di Giosia, Collu, Franke, Tronci. Allenatore Pisacane.

Torino (3-5-2) : Plaia; Azevedo, Olsson, Mullen; Marchioro (25' st Cacciamani), Dalla Vecchia, Ciammaglichella (45' st Acar), Djalò, Krzyzanowski (36' st Bonadiman); Franzoni, Gabellini (36' st Perciun). In panchina Siviero, Rossi, Zaia, Sabone, Olinga, Mangiameli, Dimitri. Allenatore Tufano.

Reti : 29' pt Bolzan, 39' pt Ciammaglichella, 43' st Vinciguerra.

Arbitro : Pasculli di Como.

Note : ammoniti Marchioro, Franzoni, Simonetta, Grandu, Djalò. Recupero 1' pt e 4' st.



Splende di nuovo il sole al “Crai Sport Center” dove il Cagliari Primavera batte il Torino 2-1.

Subito rossoblù all'attacco al 4' con Liteta, parata. La risposta granata all'11' con Franzoni, alta. Al 29' si aprono le danze delle marcature: Simonetta per Cogoni che, dal fondo, mette in mezzo per Bolzan ed è 1-0. Al 39' cross di Marchioro per Kryzanowski, Iliev respinge. Sulla respinta ancora Marchioro che mette nuovamente in mezzo, Ciammagliachella di testa pareggia.

Nella ripresa il Cagliari ci prova con un tiro cross di Simonetta al 53', Plaia in due tempi para. Al 70', sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Olsson, alto. Due minuti dopo stop e tiro di controbalzo di Gabellini, ma è poco preciso. Al 78' Franzoni calcia forte una punizione, Iliev allontana con i pugni. L'ultima azione pericolosa arriva all'88': punizione di Sulev, Vinciguerra colpisce la sfera in maniera scomposta e, nella confusione in area, termina in porta per il 2-1 isolano. Al triplice fischio i ragazzi di Fabio Pisacane possono festeggiare la vittoria, proiettandosi già verso lo scontro di sabato prossimo in trasferta contro la Lazio.



