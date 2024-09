La Primavera di Pisacane ko in casa del Verona 

Verona 1

Cagliari 0

Hellas Verona (3-5-2) : Zouaghi; Popovic, Nwanege (40' st Fagoni), Corradi; Agbonifo (16' st Philippe), Dalla Riva, Szimionaș (32' st Jablonski), De Battisti, Pavanati (32' st Bancila); Luna (40' st Vapore), Vermeșan. In panchina Ravasio, Kurti, Casagrande, De Rossi, Devoti, Barry. Allenatore Sammarco.

Cagliari (3-5-2) : Auseklis; Cogoni, Pintus, Marini (1' st Grandu); Arba, Balde, Marcolini (26' st Malfitano), Langella (1' st Bolzan); Simonetta, Vinciguerra (26' st Sulev), Achour (39' st Trepy). In panchina Sarno, Collu, Ardau, Franke, Nunn. Allenatore Pisacane.

Rete : 16' pt Vermeșan.

Arbitro : Frasynyak di Gallarate.

Note : ammoniti Szimionaș (H), Cogoni (C), Vermeșan (H). Recupero 2' pt e 5' st.



Niente da fare per la Primavera del Cagliari che nel match contro l'Hellas, ieri pomeriggio all'Olivieri di Verona e valido per la terza giornata di campionato, è stata sconfitta per 1-0.

La gara

Partono subito forti i rossoblù di Pisacane che dopo 8' ci provano da fuori area con il gran tiro di Achour, terminato di pochissimo fuori. Il tentativo degli isolani non spaventa i ragazzi di Sammarco che al 16' trovano la rete dell'1-0 grazie a Vermeșan. La reazione dei cagliaritani arriva due giri di lancette dopo, al 18', con Simonetta che mette in mezzo un pallone interessante, Marini ci prova da pochi passi ma non trova la porta. Alla mezz'ora di nuovo i veronesi pericolosi con l'occasione di De Battisti, Cogoni salva sulla linea. Al 37' Vinciguerra prova la rovesciata, ma la sfera finisce fuori.

La ripresa

Nel secondo tempo entrambi i tecnici mettono in campo forze fresche, ma la partita cala comunque di intensità. Al 75' Malfitano calcia al volo da fuori area, alta. L'ultimo squillo è dell'Hellas: allo scadere del recupero occasionissima per Jablonski che non sfrutta bene una ripartenza e spedisce la palla sopra la traversa.

