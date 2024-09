La Primavera di Pisacane battuta dall’Inter 

Cagliari 0

Inter 1

Cagliari (4-3-3) : Ciocci; Cogoni, Pintus, Franke (11' st Longoni), Marini; Grandu, Balde (11' st Sulev), Marcolini (24' st Malfitano); Simonetta (36' st Trepy), Vinciguerra, Bolzan (24' st Achour). In panchina Auseklis, Arba, Collu, Soldati, Tronci, Nunn. Allenatore Pisacane.

Inter (4-3-3) : Calligaris; Aidoo, Garonetti (14' st Perez), Alexiou, Motta (21' st Cocchi); Berenbruch, Bovo, Venturini (21' st Zarate); De Pieri (14' st Romano), Spinaccè, Quieto (14' st Mosconi). In panchina: Zamarian, Zanchetta, Male, Lavelli, Re Cecconi, Topalovic. Allenatore Zanchetta.

Rete : 41' pt Spinaccè.

Arbitro : Striamo di Salerno.

Note : ammoniti Alexiou, Motta, Bovo, Malfitano. Recupero 1' pt e 6' st.



Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari Primavera che al Crai Sport Center si è arreso per 1-0 ai coetanei dell'Inter. Niente da fare per i ragazzi di Pisacane che hanno peccato di cinismo sotto porta, non sfruttando importanti occasioni per ribaltare il match o, quanto meno, per portarlo in parità.

La gara

I rossoblù ci provano già al 1': Vinciguerra in area non trova lo spazio per calciare. I nerazzurri rispondono con De Pieri, la sfera termina fuori. Al 5' è Bolzan a cercare il tiro, senza precisione. Sette minuti più tardi è il turno di Grandu, palla sopra la traversa. Al 17' il grande intervento di Ciocci su Spinaccè salva lo specchio isolano. Da qui al 40' la partita si addormenta, ritmi lenti e poca cattiveria agonistica da entrambe le parti. Poi Bolzan, al 41', calcia dal limite dell'area, Calligaris respinge. Un minuto dopo il gol ospite: Bovo serve Spinaccè che, con una diagonale, sorprende Ciocci.

Nel secondo tempo la musica non cambia. Al 61' ancora Spinaccè pericoloso, colpisce il palo. All'84', infine, il cross di Trepy non viene sfruttato a dovere.

