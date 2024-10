La Primavera di Pisacane all’assalto del Sassuolo 

Il Cagliari Primavera ospita il Sassuolo campione d'Italia. Oggi alle ore 11, non più al comunale di Ussana ma al campo “Virgilio Porcu” di Selargius, andrà in scena l'ottava giornata di campionato. I ragazzi del tecnico Fabio Pisacane hanno approfittato della pausa Nazionali per preparare al meglio una gara che si prospetta ricca di insidie, contro un avversario complicato, che risiede al quarto posto in classifica con un bottino di 13 punti e forte ancora dell'entusiasmo per la vittoria del titolo nella passata stagione.

La sfida

I rossoblù non dovranno mai abbassare la guardia e dimostrare il carattere visto in campo nelle ultime partite. Dando uno sguardo ai precedenti, i cagliaritani sono leggermente favoriti. Su dodici incontri disputati sono ben cinque le vittorie guadagnate, tre i pareggi e quattro le sconfitte subite, per un totale di 23 gol messi a referto contro i 21 incassati. I dati, dunque, sorridono agli isolani, ma ogni sfida è a sé e va affrontata con la massima concentrazione.

Salvo il terzino sinistro Matteo Langella, out per infortunio, la rosa che l'allenatore del Cagliari baby avrà a disposizione è praticamente completa. Nessuno squalificato e si rivede anche Jacopo Simonetta, dopo un periodo di stop anche lui per infortunio. A dirigere il match il signor Marco Di Loreto di Terni.

