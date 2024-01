Sono molti i cagliaritani che ieri hanno affollato il Poetto, richiamati dalle temperature primaverili: nell’Isola si sono toccati i 20 gradi. Da venerdì temperature in calo ma non sono previste precipitazioni che possano scongiurare l’incubo siccità. Gennaio non è mai stato un mese particolarmente piovoso, dicono i meteorologi: il problema è che non è piovuto in autunno.

