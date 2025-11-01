La Primavera deve provarci a Cesena 

Uscita dall’inferno delle zero vittorie in due mesi, la Primavera vuole trovare continuità.

Di condizione e di risultati. La decima di campionato mette in calendario la trasferta contro il Cesena, oggi alle 13.

Con i tre punti conquistati una settimana fa ad Asseminello nella sfida contro l’Hellas Verona, la formazione di Pisano ha finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo e alleggerire un cammino finora depresso. Un ambiente penalizzato da un’infermeria sempre piena, condizionando quindi le scelte dell’ex terzino destro del Cagliari.

La nona del campionato Primavera 1 ha lasciato in mano ai rossoblù la seconda vittoria in campionato e delle risposte importanti, soprattutto da parte dell’attacco. Il gol di Hamdaoua certifica il buon inserimento che il ragazzo sta avendo nella nuova realtà e la prestazione di Cardu, in U20 dopo un bellissimo anno nel campionato U17 con 14 gol, ha mandato degli ottimi segnali per il proseguo.

Nella gara contro il Verona si è anche rivisto in campo Yael Trepy e per la trasferta di Cesena, la Primavera rossoblù potrà tornare a usufruire delle prestazioni di Paul Mendy, apparso molto in palla in questo avvio di stagione ma che ha pagato per una squalifica per tre partite dopo l’espulsione nella partita contro il Genoa, un cartellino rosso che ha penalizzato tutti.

In campo

Il primo test dopo la ripartenza del Cagliari mette di fronte ai rossoblù una delle migliori squadre della categoria, il Cesena di Nicola Campedelli. Al quinto posto in classifica e con il miglior attacco del torneo grazie ai 22 gol segnati, la formazione bianconera non ha mai perso nelle partite giocate in casa e mercoledì ha passato il turno di Coppa Italia vincendo contro il Modena. Per i rososblù l’occasione di andare a caccia di un’impresa non impossibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA