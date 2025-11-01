VaiOnline
Under 20.
02 novembre 2025 alle 00:15

La Primavera deve provarci a Cesena 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uscita dall’inferno delle zero vittorie in due mesi, la Primavera vuole trovare continuità.

Di condizione e di risultati. La decima di campionato mette in calendario la trasferta contro il Cesena, oggi alle 13.

Con i tre punti conquistati una settimana fa ad Asseminello nella sfida contro l’Hellas Verona, la formazione di Pisano ha finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo e alleggerire un cammino finora depresso. Un ambiente penalizzato da un’infermeria sempre piena, condizionando quindi le scelte dell’ex terzino destro del Cagliari.

La nona del campionato Primavera 1 ha lasciato in mano ai rossoblù la seconda vittoria in campionato e delle risposte importanti, soprattutto da parte dell’attacco. Il gol di Hamdaoua certifica il buon inserimento che il ragazzo sta avendo nella nuova realtà e la prestazione di Cardu, in U20 dopo un bellissimo anno nel campionato U17 con 14 gol, ha mandato degli ottimi segnali per il proseguo.

Nella gara contro il Verona si è anche rivisto in campo Yael Trepy e per la trasferta di Cesena, la Primavera rossoblù potrà tornare a usufruire delle prestazioni di Paul Mendy, apparso molto in palla in questo avvio di stagione ma che ha pagato per una squalifica per tre partite dopo l’espulsione nella partita contro il Genoa, un cartellino rosso che ha penalizzato tutti.

In campo

Il primo test dopo la ripartenza del Cagliari mette di fronte ai rossoblù una delle migliori squadre della categoria, il Cesena di Nicola Campedelli. Al quinto posto in classifica e con il miglior attacco del torneo grazie ai 22 gol segnati, la formazione bianconera non ha mai perso nelle partite giocate in casa e mercoledì ha passato il turno di Coppa Italia vincendo contro il Modena. Per i rososblù l’occasione di andare a caccia di un’impresa non impossibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 