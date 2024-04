La primavera che fa soffrire 

«È arrivata la primavera, ma forse quasi 400.000 sardi non saranno così contenti», spiega il professor Stefano Del Giacco, direttore di Allergologia e Immunologia clinica al Policlinico di Cagliari. «Le allergie colpiscono un quarto della popolazione, e con l’arrivo della bella stagione e dei pollini i soggetti allergici cominciano ad avere i sintomi tipici: starnuti, lacrimazione, prurito nasale e oculare e difficoltà di respirazione nei soggetti asmatici, che in Sardegna sono più di 80.000. Il cambiamento climatico, poi, fa la sua parte, con un’anticipazione delle stagioni polliniche che può confondere un po’ le idee e le aspettative».

Ma ci sono delle peculiarità per le allergie respiratorie in Sardegna? «In realtà», risponde Del Giacco, «sulla nostra Isola ci allineiamo alle caratteristiche dell’area mediterranea, con una prevalenza di allergia alle graminacee, alle composite (molte delle quali coi fiori a forma di margherita), alla parietaria (erba muraiola) e all’olivo. Ci sono poi le cupressacee (cipresso, ginepro) e le spore dei micofiti (piccoli funghi/muffe, come l’alternaria o il cladosporium) che sono trasportate dal vento. È importante sapere che non è necessario avere le piante allergeniche a vista per incorrere nei sintomi: il vento, che non manca sulla nostra isola, trasporta i pollini anche a centinaia di chilometri di distanza. Inoltre, sempre nell’ambito delle curiosità, è importante sapere che i pollini e le spore sono invisibili a occhio nudo (si vedono al microscopio), pertanto quando vediamo delle infiorescenze trasportate dal vento, queste non sono pollini. Non dimentichiamo naturalmente gli acari della polvere, presenti praticamente tutto l’anno nelle nostre abitazioni, soprattutto quelle chiuse da un po’ di tempo. Il clima caldo-umido della Sardegna favorisce la proliferazione di questi piccoli insetti».

«Un aspetto importante è la reattività crociata», aggiunge il medico, «cioè quel fenomeno per cui un soggetto allergico a un polline o agli acari può avere dei problemi: ad esempio, cibi molto popolari nella nostra alimentazione come pesche, meloni e angurie possono provocare dei sintomi nei soggetti allergici alle graminacee e crostacei, mitili e lumache possono provocare dei sintomi negli allergici agli acari. In caso di allergie conclamate o sospette bisogna rivolgersi sempre a uno specialista allergologo, che sarà in grado di formulare la diagnosi corretta e prescrivere le giuste terapie».