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Under 20.
26 aprile 2026 alle 00:24

La Primavera cerca il tris in casa del Milan 

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La lotta salvezza in Primavera 1, passa per Milano. E il Cagliari vola in Lombardia, per sfidare oggi alle 13 il Milan, 24 ore dopo aver ricevuto un piccolo favore dall’Inter. Nell’apertura della trentacinquesima giornata, i nerazzurri hanno riacciuffato il Napoli nel recupero dopo aver vissuto una mattinata in apnea: l’1-1 di fine partita inchioda i campani alla terza rimonta subita nelle ultime tre. E tende la mano ai rossoblù Under 20, che oggi possono mandare ulteriori segnali alla diretta concorrente per i playout. Anche perché questa mattina al centro sportivo “Peppino Vismara”, ci sarà davanti un Milan con le ossa rotte. Metaforicamente e non solo.

Dopo aver vissuto tutta la stagione a pochi punti dalla zona playoff, il gruppo allenato da Giovanni Renna ha incontrato maggiori difficoltà nel girone di ritorno, slittando al 13° posto in classifica. Nella seconda metà della stagione, i rossoneri hanno vinto appena 4 partite, solo una nelle ultime otto. In un periodo in cui, invece, sono aumentati gli infortuni. A pochi giorni da Capodanno l’esterno Di Siena si è rotto il crociato, stesso infortunio rilevato dai compagni La Mantia e Bonomi alcuni mesi prima. E che si è aggiunto ad alcuni problemi in difesa, dove Piermarini non gioca dall’andata e Cissè sarà squalificato. In attacco poi, sono acciaccati Simone Lontani, miglior marcatore del Milan con 10 reti in campionato e Alex Castiello, che un girone fa, segnò al “Crai Sport Center" il gol del definitivo 0-2.

Molte cose da quel momento sono cambiate, per entrambe. E il Cagliari ha provato a invertire il suo cammino anche più recentemente: le due vittorie con Frosinone e Cesena hanno aperto nuovi scenari e qualcosa di positivo nella trasferta di oggi potrebbe mettere un po’ di ansia ad alcune squadre che sembravano essere tranquille. Chissà che uno sgambetto dal diavolo non possa allontanare ancora di più l’inferno.

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