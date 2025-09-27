La Primavera cerca il riscatto col Genoa 

La Primavera torna in campo oggi alle 13 contro il Genoa, capolista dopo le prime cinque giornate. L’Under 20 rososblù arriva dalla trasferta contro il Sassuolo, che ha lasciato in eredità una sconfitta per 3-2 e la rottura di crociato e menisco per Matteo Nuvoli. Dall’ultima gara persa il Cagliari è uscito, però, anche con alcune buone indicazioni: su tutte, la prestazione di Mendy, autore di una doppietta. Dall’altra parte il Genoa sbarca in Sardegna con tanto entusiasmo. Nelle ultime tre partite ha battuto Milan, Juventus e Roma e si presenta ad Asseminello con il miglior marcatore del torneo, Marco Romano, che ha già trovato 4 gol ed è stato convocato con la Nazionale U20 durante l’ultima sosta.



