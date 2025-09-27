VaiOnline
Under 20.
28 settembre 2025 alle 00:53

La Primavera cerca il riscatto col Genoa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Primavera torna in campo oggi alle 13 contro il Genoa, capolista dopo le prime cinque giornate. L’Under 20 rososblù arriva dalla trasferta contro il Sassuolo, che ha lasciato in eredità una sconfitta per 3-2 e la rottura di crociato e menisco per Matteo Nuvoli. Dall’ultima gara persa il Cagliari è uscito, però, anche con alcune buone indicazioni: su tutte, la prestazione di Mendy, autore di una doppietta. Dall’altra parte il Genoa sbarca in Sardegna con tanto entusiasmo. Nelle ultime tre partite ha battuto Milan, Juventus e Roma e si presenta ad Asseminello con il miglior marcatore del torneo, Marco Romano, che ha già trovato 4 gol ed è stato convocato con la Nazionale U20 durante l’ultima sosta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 