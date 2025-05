La primavera batte l’atalanta e resta in corsa per i playoff 

Atalanta 0

Cagliari 1

Atalanta (3-5-2) : Zanchi; Armstrong, Ghezzi (38' st Arrigoni), Ramaj; Simonetto, Gariani (24' st Baldo), Steffanoni, Mencaraglia (36' st Capac), Idele (38' st Camara); Cakolli (24' st Galafassi), Fiogbe. In panchina Bugli, Mensah, Asiatico, Bonsignori, Cojocariu, Rinald. Allenatore Bosi.

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Arba (10' st Vinciguerra), Pintus, Cogoni; Langella, Simonetta (37' st Franke), Marcolini (1' st Malfitano), Liteta, Grandu; Bolzan (25' st Achour), Trepy (25' st Balde). In panchina Auseklis, Collu, Sulev, Tronci, Marini. Allenatore Pisacane.

Reti : 34' st Achour.

Arbitro : Baratta di Rossano.

Note : ammoniti Idele, Marcolini, Simonetto, Gariani, Achour, Pintus; espulso Fiogbe. Recupero 1' pt e 5' st.



La vittoria per 1-0 contro l'Atalanta a Bergamo e i risultati delle dirette concorrenti (sconfitta per Lazio e Milan, pareggio per il Verona) regalano al Cagliari Primavera ancora un po' di speranza per la conquista del sesto posto che porta ai playoff. Tutto si deciderà all’ultima giornata: i rossoblù sono obbligati a vincere e sperare in un ko di Milan e Verona. Attualmente i ragazzi di Pisacane stazionano in settima posizione con 58 punti totali, a pari merito con i rossoneri e a -2 dai veronesi sesti.

La partita

Il primo squillo arriva al 14': palla in mezzo di Simonetta, Arba non trova il pallone. Al 18' nuovamente Simonetta questa volta per Trepy, traversa. Al 23' tiro da fuori area di Mencaraglia, alta. Al 43' intervento provvidenziale di Cogoni su Cakolli. Nel recupero il Cagliari sfiora il vantaggio: angolo di Langella, Simonetta crossa e Pintus, di testa, colpisce la traversa.

Nella ripresa, al 47', Armstrong sigla il vantaggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco. I ritmi rallentano un po' fino al 76', quando Vinciguerra si presenta dalle parti di Zanchi, che respinge. Al 78' Simonetta serve Vinciguerra che a sua volta Achour e il 9 firma l'unica marcatura dell'incontro. Al triplice fischio i rossoblù possono festeggiare la vittoria e continuare a sognare in grande. Si decide tutto al termine del prossimo turno contro l'Udinese.



